La pelota vuelve a rodar : Atlético juega el viernes y Talleres el domingo

Tras las elecciones provinciales, el fútbol de la Liga Rafaelina vuelve al ruedo con un extenso cronograma de partidos que comienza esta noche y finaliza el domingo.

Atlético María Juana juega el viernes a las 20:30 reserva y 22:00 horas primera división en condición de local ante Argentino de Humberto Primero. Será un encuentro más que importante para los dirigidos por Mauro Rosso ya que el equipo “humbertense” es un rival directo en la lucha por la tabla de promedios.

Por su parte, Talleres visita a Atlético Esmeralda el día domingo a las 11:30 reserva y 13:00 primera. En la previa es un verdadero partidazo por lo que han mostrada hasta aquí ambos conjuntos; la “T” campeón del Apertura y el “chivo” animador de ambos torneos en busca de un lugar en las semifinales por el ascenso a Primera A.

Cronogramas de partidos:

Jueves 14/09

– 9 de Julio vs. Ben Hur (19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera).

– Atl. Juventud vs. Sp. Roca (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera – cancha Sp. Norte).

Viernes 15/09

– Atl. Rafaela vs. Dep. Ramona (19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera).

– Sp. Norte vs. Brown (19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera).

– Florida Clucellas vs. Unión de Sunchales (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Dep. Libertad vs. Dep. Josefina (19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera).

– Arg. Vila vs. Dep. Aldao (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– Atl. María Juana vs. Arg. Humberto (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– La Trucha vs. Juv. Unida VSJ (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera – cancha Zenón Pereyra FC).

– Indep. San Cristóbal vs. Sp. Aureliense (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– Bochofilo Bochazo vs. Def. Frontera (21 hs. Reserva y 22.30 hs. Primera).

Domingo 17/09

– Dep. Tacural vs. FC Estado (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera).

– Peñarol vs. Quilmes (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera).

– San Isidro vs. Belgrano San Antonio (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera – cancha de Ferro).

– Dep. Susana vs. Dep. Bella Italia (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera).

– Sp. Libertad EC vs. San Martín (11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera).

– La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera).

– Atl. Esmeralda vs. Talleres M. Juana (11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera).

– Tiro Federal MV vs. Indep. Ataliva (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).