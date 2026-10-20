La Técnica de San Vicente vuelve al Desafío ECO con “La Fragata”, el auto eléctrico construido por sus alumnos

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Esteban Volpe, director de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 292 “Teniente de Fragata Santiago Barattero” de San Vicente, sobre la participación de la institución en el Desafío ECO YPF 2026, la competencia nacional de autos eléctricos que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires.

La escuela volverá a representar a San Vicente con “La Fragata”, un vehículo desarrollado por los estudiantes en el marco de un proyecto que combina conocimientos técnicos, innovación, trabajo en equipo y compromiso con la movilidad sustentable.

La institución cuenta con una destacada trayectoria en esta competencia. En 2015 obtuvo el subcampeonato nacional y, en 2016, alcanzó uno de los logros más importantes de su historia al consagrarse campeona argentina del Desafío ECO.

Ahora, una nueva generación de alumnos se prepara para asumir el desafío, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y trabajando en la puesta a punto del vehículo.

Un proyecto que combina aprendizaje y tecnología

La preparación de “La Fragata” demandó meses de trabajo. Los estudiantes aprovecharon un chasis de una edición anterior y realizaron mejoras en distintos aspectos del automóvil, como la distribución del peso, la aerodinámica, la dirección y los frenos.

El Desafío ECO propone a las escuelas técnicas de todo el país diseñar, preparar y conducir vehículos eléctricos bajo un reglamento que establece condiciones específicas de construcción, dimensiones, peso y componentes.

De esta manera, los participantes pueden aplicar conocimientos de mecánica, electricidad y diseño, al tiempo que desarrollan habilidades para resolver problemas y trabajar de manera coordinada.

Una cena para acompañar a los estudiantes

Como parte de las actividades previas a la competencia, la institución organizó una cena de presentación de “La Fragata” el viernes 16 de octubre en el Salón Sarmiento de San Vicente.

La iniciativa tuvo como objetivo reunir fondos para afrontar los gastos que demanda la participación en Junín, entre ellos el traslado, el alojamiento y la alimentación de la delegación.

La comunidad educativa trabaja para reunir los recursos necesarios y acompañar a los estudiantes en esta experiencia nacional.

Con el recuerdo del campeonato argentino conseguido hace diez años y el entusiasmo de una nueva camada de jóvenes, la Escuela Técnica Nº 292 se prepara para volver a ser protagonista del Desafío ECO YPF, llevando a la pista el trabajo, la dedicación y el talento de sus alumnos.