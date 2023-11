Las inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol en su recta final

El día sábado se disputaron las finales absolutas de la Primera B Zona Sur que tuvieron como protagonistas a Bochófilo Bochazo, Defensores de Frontera y Sportivo Santa Clara.

En una jornada llena de futbol se definieron los campeones en tres categorías y el escenario elegido para finales fue el estadio “Pedro Molina” del Club Atlético Talleres.

Con un gran marco de público y una temperatura ideal para jugar al fútbol, las definiciones comenzaron a las 15:30 horas con la presentación de 8ª categoría que dejó a Defensores de Frontera como el mejor de la temporada tras vencer a Sportivo Santa Clara por 1 a 0.

Más tarde, en 7ª división Defensores de Frontera se impuso 2 a 0 a Bochófilo Bochazo de San Vicente para coronarse en una categoría.

Por último, la 6ª el tricolor sanvicentino (Bochófilo Bochazo) se consagró Campeón Absoluto tras vencer a Zenón Pereyra FC por 2 a 0.

Cabe destacar, que Brown de San Vicente fue el Campeón Absoluto tras ganar los torneos apertura y clausura.

Con esta definición se jugarán las Finales Absolutas 2023 entre los ganadores de la zona sur y la zona norte. Por lo cual, se enfrentarán en 9ª Brown vs Juv. Unida de Villa San José, en 8ª y 7ª Defensores de Frontera vs Argentino de Vila y en 6ª Bochófilo Bochazo vs Deportivo Ramona.