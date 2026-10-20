Las inferiores de la Primera B jugarán las finales absolutas este sábado

Las divisiones inferiores de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol tendrán este sábado 24 de octubre las finales absolutas, en las que se enfrentarán los campeones de los torneos Apertura y Clausura para definir a los mejores equipos de la temporada.

La programación se dividirá en dos sedes: los encuentros correspondientes a la Zona Norte se disputarán en la cancha de Sportivo Roca, mientras que las finales de la Zona Sur tendrán lugar en Sportivo Santa Clara.

Zona Norte: cancha de Sportivo Roca

La actividad comenzará a las 14, con el partido de Novena División entre Independiente de Ataliva y Deportivo Ramona. A las 15 se enfrentarán Juventud Unida de Villa San José y Deportivo Ramona en Séptima División, mientras que a las 16:15 jugarán Juventud Unida de Villa San José y Deportivo Aldao en Sexta División.

En cuanto a la organización de los sectores, Independiente de Ataliva y Juventud Unida de Villa San José ocuparán el sector local, mientras que Deportivo Ramona y Deportivo Aldao estarán en el sector visitante.

En Octava División, Deportivo Aldao ya se consagró campeón absoluto de la Zona Norte.

Zona Sur: cancha de Sportivo Santa Clara

En la Zona Sur, los partidos comenzarán también a las 14. En Octava División se medirán Deportivo Josefina y La Hidráulica, mientras que a las 15 volverán a enfrentarse en Séptima División.

La jornada se completará a las 16:15 con el encuentro de Sexta División entre Deportivo Josefina y Bochófilo Bochazo.

Deportivo Josefina ocupará el sector local, mientras que La Hidráulica y Bochófilo Bochazo se ubicarán en el sector visitante.

Por su parte, Sportivo Santa Clara ya se aseguró el título de campeón absoluto de la Zona Sur en Novena División.

De esta manera, el fútbol formativo de la Liga Rafaelina tendrá una jornada decisiva, con varios títulos en juego y el cierre de una nueva temporada para las categorías inferiores de la Primera B.