Liga Rafaelina: Atlético María Juana juega el viernes y Talleres tendrá acción el domingo

La Liga Rafaelina de Fútbol tendrá una agenda cargada entre este jueves 15 y el lunes 19 de octubre, con partidos de Reserva y Primera División. Los equipos de María Juana serán protagonistas durante el fin de semana: Atlético María Juana jugará el viernes ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas, mientras que Talleres visitará el domingo a Bochófilo Bochazo.

Atlético María Juana juega el viernes

El viernes 16 de octubre, Atlético María Juana se medirá con Sportivo Libertad de Estación Clucellas. El encuentro se disputará en la cancha de Talleres de María Juana.

Reserva: 20:00.

20:00. Primera División: 21:30.

Talleres visita a Bochófilo Bochazo el domingo

El domingo 18 de octubre será el turno de Talleres de María Juana, que enfrentará a Bochófilo Bochazo en condición de visitante.

Reserva: 14:30.

14:30. Primera División: 16:00.

El encuentro será parte de una jornada que contará con diez partidos programados para ese día en la Liga Rafaelina.

Toda la programación

Jueves 15 de octubre

Peñarol vs. Ben Hur: Reserva, 19:30; Primera, 21:00. Pendiente.

Deportivo Aldao vs. Deportivo Libertad: Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Pendiente.

Deportivo Tacural vs. 9 de Julio: Reserva, 19:30; Primera, 21:00.

Deportivo Bella Italia vs. Juventud Unida: Reserva, 20:30; Primera, 22:00.

Deportivo Susana vs. Tiro Federal de Moisés Ville: Reserva, 20:30; Primera, 22:00.

Viernes 16 de octubre

Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Atlético María Juana: Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Cancha de Talleres de María Juana.

Reserva, 20:00; Primera, 21:30. Cancha de Talleres de María Juana. Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado: Reserva, 20:00; Primera, 21:30.

Deportivo Josefina vs. Sportivo Norte: Reserva, 20:30; Primera, 22:00.

Domingo 18 de octubre

Libertad de Sunchales vs. Peñarol: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Atlético de Rafaela vs. Deportivo Aldao: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Independiente de Ataliva vs. Argentino Quilmes: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Argentino de Vila vs. Unión de Sunchales: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Deportivo Ramona vs. Moreno de Lehmann: Reserva, 15:30; Primera, 17:00.

Independiente de San Cristóbal vs. Argentino de Humberto: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Bochófilo Bochazo vs. Talleres de María Juana: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Reserva, 14:30; Primera, 16:00. Sportivo Santa Clara vs. Zenón Pereyra: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

La Hidráulica vs. La Trucha FC: Reserva, 14:30; Primera, 16:00.

Lunes 19 de octubre

Ben Hur vs. Sportivo Roca: Reserva, 20:30; Primera, 22:00.

Los equipos de María Juana ya tienen sus horarios definidos: Atlético saldrá a la cancha el viernes por la noche, mientras que Talleres jugará el domingo por la tarde. Ambos buscarán sumar en una nueva fecha de la competencia liguista.