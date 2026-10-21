Liga Rafaelina: Atlético María Juana ya tiene día y horario para enfrentar a Deportivo Tacural

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de los partidos de divisiones superiores para el próximo fin de semana, correspondientes al Torneo Clausura de Primera A y a las semifinales de ida por el ascenso de Primera B.

Atlético María Juana jugará el domingo 25 de octubre frente a Deportivo Tacural, en el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura de Primera A. El encuentro se disputará con los horarios habituales: la Reserva comenzará a las 14:30, mientras que la Primera lo hará a las 16.

La fecha comenzará el miércoles 21 de octubre con el desempate del Torneo Reválida de la Zona Sur de Primera B, entre La Trucha y La Hidráulica, en cancha de Deportivo Josefina.

El jueves 22, por Primera A, Ben Hur recibirá a Libertad de Sunchales, con Reserva a las 20 y Primera a las 21:30. El viernes 23, en tanto, 9 de Julio enfrentará a Argentino de Vila, en los mismos horarios.

Primera A: programación del domingo

Los encuentros del domingo 25 de octubre correspondientes a la 14.ª fecha del Torneo Clausura se jugarán de la siguiente manera:

Sportivo Roca vs. Sportivo Norte.

Unión de Sunchales vs. Deportivo Josefina.

Atlético María Juana vs. Deportivo Tacural.

Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

Argentino Quilmes vs. Brown de San Vicente.

Deportivo Aldao vs. Independiente de Ataliva.

Peñarol vs. Atlético de Rafaela.

En todos los partidos, la Reserva comenzará a las 14:30 y la Primera a las 16.

Primera B: semifinales de ida por el ascenso

También quedaron programadas las semifinales de ida de Primera B, que definirán a los equipos que seguirán en carrera por el ascenso.

Zona Norte – cancha de Moreno de Lehmann

El domingo 25, la Reserva de Argentino de Humberto e Independiente de San Cristóbal jugará a las 14:30. A las 16, Moreno de Lehmann se medirá con Independiente de San Cristóbal en Primera.

Zona Sur – cancha de Zenón Pereyra FC

La Reserva jugará a las 14:30, con rival a confirmar. A las 16, Zenón Pereyra FC enfrentará a La Hidráulica o Florida de Clucellas, según el resultado de la definición previa.

Zona Sur – cancha de Sportivo Santa Clara

La Reserva también tendrá horario a las 14:30, con rival a confirmar. El encuentro de Primera comenzará a las 16 y tendrá como protagonista a Sportivo Santa Clara frente a La Trucha o La Hidráulica, de acuerdo con los resultados que definan los cruces.

De esta manera, se viene un fin de semana importante para el fútbol regional, con una nueva fecha del Clausura de Primera A y el inicio de las semifinales que definirán a los candidatos al ascenso en Primera B.