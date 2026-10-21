Liga Rafaelina: Atlético María Juana ya tiene día y horario para enfrentar a Deportivo Tacural

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de los partidos de divisiones superiores para el próximo fin de semana, correspondientes al Torneo Clausura de Primera A y a las semifinales de ida por el ascenso de Primera B.
Atlético María Juana jugará el domingo 25 de octubre frente a Deportivo Tacural, en el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura de Primera A. El encuentro se disputará con los horarios habituales: la Reserva comenzará a las 14:30, mientras que la Primera lo hará a las 16.
La fecha comenzará el miércoles 21 de octubre con el desempate del Torneo Reválida de la Zona Sur de Primera B, entre La Trucha y La Hidráulica, en cancha de Deportivo Josefina.
El jueves 22, por Primera A, Ben Hur recibirá a Libertad de Sunchales, con Reserva a las 20 y Primera a las 21:30. El viernes 23, en tanto, 9 de Julio enfrentará a Argentino de Vila, en los mismos horarios.
Primera A: programación del domingo
Los encuentros del domingo 25 de octubre correspondientes a la 14.ª fecha del Torneo Clausura se jugarán de la siguiente manera:
- Sportivo Roca vs. Sportivo Norte.
- Unión de Sunchales vs. Deportivo Josefina.
- Atlético María Juana vs. Deportivo Tacural.
- Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas.
- Argentino Quilmes vs. Brown de San Vicente.
- Deportivo Aldao vs. Independiente de Ataliva.
- Peñarol vs. Atlético de Rafaela.
En todos los partidos, la Reserva comenzará a las 14:30 y la Primera a las 16.
Primera B: semifinales de ida por el ascenso
También quedaron programadas las semifinales de ida de Primera B, que definirán a los equipos que seguirán en carrera por el ascenso.
Zona Norte – cancha de Moreno de Lehmann
El domingo 25, la Reserva de Argentino de Humberto e Independiente de San Cristóbal jugará a las 14:30. A las 16, Moreno de Lehmann se medirá con Independiente de San Cristóbal en Primera.
Zona Sur – cancha de Zenón Pereyra FC
La Reserva jugará a las 14:30, con rival a confirmar. A las 16, Zenón Pereyra FC enfrentará a La Hidráulica o Florida de Clucellas, según el resultado de la definición previa.
Zona Sur – cancha de Sportivo Santa Clara
La Reserva también tendrá horario a las 14:30, con rival a confirmar. El encuentro de Primera comenzará a las 16 y tendrá como protagonista a Sportivo Santa Clara frente a La Trucha o La Hidráulica, de acuerdo con los resultados que definan los cruces.
De esta manera, se viene un fin de semana importante para el fútbol regional, con una nueva fecha del Clausura de Primera A y el inicio de las semifinales que definirán a los candidatos al ascenso en Primera B.