Llegarán a streaming series y películas muy esperadas

La última semana de febrero asoma recargada de estrenos en las plataformas de streaming, desde series de competencia musical hasta aventuras escalofriantes en lugares remotos.

Los aficionados podrán disfrutar de una variedad de géneros como la novena temporada de “Flash”, “Formula 1: Drive to Survive”, “Mea culpa”, “Avatar la leyenda de Aang”, “A través de mi ventana 3″ y “Sin aire”

Por Star+ se podrá ver Ascenso por el Ártico con Alex Honnold quien lidera una expedición de seis semanas al este de Groenlandia para realizar el primer ascenso a uno de los acantilados no escalados más altos del mundo. Pero esto es mucho más que un viaje de escalada. Con la ayuda de la glacióloga Heidi Sevestre, Alex y el equipo investigan el impacto del cambio climático en los glaciares, casquetes polares y fiordos en esta remota parte del Ártico.

Por Netflix, se podrá disfrutar de:

Rhythm + Flow: en esta serie de competencia musical, Fabri Fibra, Geolier y Rose Villain recorren el país en busca de la próxima superestrella del rap italiano. (en Netflix).

Flash (Temporada 9): después de derrotar al Flash Reverso, Barry y su equipo no tienen respiro: ahora deberán defender la ciudad de nuevos enemigos.

Avatar: la leyenda de Aang: Agua. Tierra. Fuego. Aire. Las cuatro naciones solían vivir en armonía, pero todo cambió. Una nueva versión en carne y hueso de la gran serie animada. Estará en Netflix.

Formula 1: Drive to Survive (Temporada 6): Pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista.

A través de mi ventana 3: a través de tu mirada: Pese a haber formado otras parejas, Raquel y Ares no se olvidan. ¿Lograrán superar los obstáculos y estar juntos en el capítulo final de la trilogía?

Mea culpa: Una abogada penalista debe elegir entre la familia, el deber y sus pecaminosos deseos tras aceptar defender a un artista acusado de asesinato.

La 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de EE. UU.: las estrellas brillan en la alfombra roja y en el escenario de la 30.ª entrega de los premios del Sindicato de Actores (evento en vivo en inglés)

En Prime Video encontraremos:

Sin aire: dos hermanas bucean en un lugar hermoso y remoto, pero una es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo. Con niveles de oxígeno peligrosamente bajos y temperaturas frías, su hermana tendrá que luchar por su vida…

The Second Best Hospital in the Galaxy: en esta nueva serie animada conocemos a las doctoras Sleech y Klak, quienes se verán en la obligación de tratar una epidemia que amenaza la galaxia. Con ingenio y compasión, las doctoras alienígenas se las ingeniarán para curar esta misteriosa enfermedad.