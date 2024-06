Los Juicios por Jurados se implementará en el interior de la provincia

El gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en la puesta en marcha del juzgamiento ciudadano en Juicios por Jurados para cuatro delitos graves: homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte, robo calificado por homicidio, y el personal policial o penitenciario que haya actuado en situaciones de enfrentamiento. Cabe destacar que en marzo la Cámara de Diputados convirtió en ley la normativa.

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, adelantó que el Juicio por Jurados se implementará primero en localidades del interior. “La mesa de implementación ha descartado la posibilidad de, en esta etapa, empezar en Santa Fe o Rosario. Empezaría en algunas de las otras tres circunscripciones. Estamos analizando la cuestión de Reconquista, Rafaela o Venado Tuerto. De acuerdo a la casuística, de acuerdo a la infraestructura y de recursos humanos existentes”, destacó.

En diálogo con LT10 de la ciudad de Santa Fe, el funcionario, informó que el gobierno avanza en la puesta en marcha del sistema, específicamente en la conformación del padrón: “Estamos avanzando en algunos aspectos. Primero la conformación del padrón que estamos muy avanzados con el trabajo muy bueno que está haciendo la Secretaría Electoral de la Provincia”.

“Tenemos una primera depuración y quedaría un número de 2 millones y medio de personas en el padrón” y advirtió que el padrón “tiene que respetar cuestiones de género, paridad, y además proporcional a los distintos lugares. O sea, no hay un sorteo único, sino que tiene que hacerse una la proporcionalidad de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia”.

Destacó que “aplicando lo que dice la ley” el padrón definitivo quedaría conformado por cinco mil personas y recordó que se trata de una “carga pública, la ley lo establece como una obligación”.

El secretario de Justicia explicó con relación a la depuración del padrón: “La primera depuración son todos los profesionales del derecho; abogados que ejerzan o no, escribanos, procuradores, médicos legistas o vinculados a la enseñanza del derecho o nivel universitario. No pueden ser funcionarios del poder ejecutivo, legislativo o judicial; no pueden integrar los condenados por un tiempo, los deudores morosos alimentarios, los ministros de culto reconocidos, los directivos o integrantes de cuerpos directivos de los partidos políticos”

Mascheroni, expresó que el jurado deberá determinar la culpabilidad o inocencia. “Puede ser por unanimidad y en el caso de que no haya unanimidad, en segunda deliberación, puede ser con mayoría grabada de 10 sobre 12”.