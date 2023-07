Los más chicos jugaron el primer superclásico del año

El día sábado se jugó el primer clásico del año en el marco de las 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Talleres sumó 7 puntos y Atlético María Juana 4 unidades.

El estadio “Pedro Molina” del Barrio San Francisco se vistió de gala para recibir al clásico mariajuanense con un imponente marco de público.

Talleres se hizo fuerte de local sumando 7 unidades tras obtener las victorias en 8ª y 7ª por 1 a 0 y el empate 1 a 1. En tanto, Atlético María Juana sumó 4 puntos producto de la victoria en 9ª 2 a 0 y la igualdad 1 a 1 en 6ª categoría.



Todos los resultados:



9ª división:

Atl. Esmeralda 0 – 1 Brown

La Hidráulica – La Trucha

Dep. Josefina 0 – 0 San Martín

Def. Frontera 0 – 1 Sp. Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 Florida

B. Bochazo 0 – 1 Sp. Libertad

Talleres 0 – 2 Atl. María Juana



Posiciones: 36 Brown (CAMPEÓN), 29 Sp. Santa Clara-Florida, 27 Atl. Maria Juana, 25 Zenón Pereyra F.C, 19 Bochazo,18 Talleres, 17 Sp.Libertad, 16 San Martín, 13 Def. Frontera, 7 Dep. Josefina



8ª división:

Atl. Esmeralda 1 – 2 Brown

La Hidráulica 0 – 0 La Trucha

Dep. Josefina 2 – 2 San Martín

Def. Frontera 0 – 0 Sp. Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 0 – 2 Florida

B. Bochazo 0 – 0 Sp. Libertad

Talleres 1 – 0 Atl. María Juana



Posiciones: 31 Florida, 30 Sp. Santa Clara, 26 Def. Frontera-Brown, 22 La Trucha, 21 La Hidráulica, 13 Atl. Esmeralda-Bochazo, 12 Talleres, 9 Dep. Josefina-San Martín, 8 Zenón Pereyra F.C-Atl. María Juana, 7 Sp. Libertad



7ª división:

Atl. Esmeralda 0 – 1 Brown

La Hidráulica 5 – 1 La Trucha

Dep. Josefina 1 – 0 San Martín

Def. Frontera 0 – 0 Sp. Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 0 – 5 Florida

B. Bochazo 3 – 0 Sp. Libertad

Talleres 1 – 0 Atl. María Juana



Posiciones: 31Bochazo. 29 Def. Frontera, 26 Florida, 25 La Hidráulica, 22 Dep. Josefina, 20 Sp. Libertad, 18 Talleres, 16 Sp. Santa Clara, 10 Brown, 9 Atl. María Juana, 8 Zenón Pereyra F.C-Atl. Esmeralda, 7 San Martín, 5 La Trucha



6ª división:

Atl. Esmeralda 1 – 3 Brown

La Hidráulica 1 – 0 La Trucha

Dep. Josefina 2 – 2 San Martín

Def. Frontera 1 – 2 Sp. Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 2 – 1 Florida

B. Bochazo 1 – 0 Sp. Libertad

Talleres 1 – 1 Atl. María Juana



Posiciones: 34 B.Bochazo (CAMPEÓN), 29 Zenón Pereyra F.C, 23 Brown, 20 Atl. María Juana, 19 Dep. Josefina, 16 La Hidráulica, 15 Sp. Santa Clara-Florida, 14 Sp. Libertad-Atl. Esmeralda-Def. Frontera, 13 San Martín, 5 Talleres



Posiciones Generales: 101 Florida, 97 B. Bochazo, 95 Brown, 90 Sp. Santa Clara, 82 Def. Frontera, 70 Zenón Pereyra F.C, 64 Atl. María Juana, 62 La Hidráulica, 58 Sp. Libertad, 57 Dep. Josefina, 53 Talleres, 45 San Martín, 35 Atl. Esmeralda, 27 La Trucha



Próxima fecha (13ª): Brown vs Bochazo, Sp. Libertad vs La Hidraúlica, La Trucha vs Dep. Josefina, San Martín vs Talleres, Atl. María Juana vs Zenón Pereyra FC, Florida vs Def. Frontera, Sp. Santa Clara vs Atl. Esmeralda.

