LRF: se juega una nueva fecha con adelantos. Talleres el viernes, Atlético el domingo

Se abre la 5° fecha del Torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos encuentros, Florida de Clucellas recibirá a 9 de Julio y Unión de Suncháles será local frente al Deportivo Aldao.

El resto de los encuentros se jugarán el próximo domingo a partir de las 16.30: Ben Hur vs. Argentino de Humberto, Deportivo Ramona vs. Quilmes, Deportivo Tacural vs. Atlético María Juana y Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales. Por otra parte, a las 21.30, Peñarol enfrentará a ferro en barrio Villa Rosas.

El jueves 13 de julio, desde las 21.30, Sportivo Norte recibirá a Argentino de Vila en barrio Barranquitas y el viernes 14 también a las 21.30, en San Vicente, Brown será local frente al Deportivo Josefina.

Por su parte, la 3° fecha de Primera B, también, se inicia con dos adelantos el día viernes, Talleres recibe a San Martín de Angélica y La Hidráulica será local de La Trucha FC.

El resto de la fecha se dirimirá el domingo 9 de julio con los siguientes partidos:

– San Isidro vs. Sp. Roca (10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera).

– Dep. Susana vs. Moreno Lehmann (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Belgrano SA vs. Sp. Aureliense (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Tiro Federal MV vs. Atl. Juventud (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Bochofilo Bochazo vs. Zenón Pereyra FC (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera)

– Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida VSJ (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Def. Frontera vs. Sp. Santa Clara (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Dep. Bella Italia vs. Indep. Ataliva (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).