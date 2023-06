Marcha por la aparición con vida de Mónica Aquino, la joven de Varadero Sarsotti que desapareció el pasado 5 de mayo en un contexto de explotación sexual

La Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe convocó a talleres y prepara una nueva movilización a ocho años del primer Ni Una Menos. La consigna de este año es la aparición con vida de Mónica Aquino.

Como cada 3 de junio desde el año 2015, cuando se llevó a cabo la primera marcha espontánea tras el femicidio de Chiara Páez de la localidad de Rufino, la asamblea Ni Una Menos de Santa Fe convoca a las mujeres a una nueva movilización que lleva como lema la aparición con vida de Mónica Aquino, la joven de Varadero Sarsotti que desapareció el pasado 5 de mayo en un contexto de explotación sexual

Alicia Genolet, de la Asamblea Ni Una Menos, expresó “estamos planteando la urgencia de acentuar las búsquedas de Mónica y estamos acompañando a les familiares y amigues para que de alguna manera sientan que no están solos en esta desesperada situación”.

Además, señaló que “la Asamblea Ni Una Menos expresa su rechazo a este tipo de situaciones que explicitan lo que es la violencia de género en su situación más grave, más extrema como es la que ha vivido Mónica. Y por el otro lado, la necesidad de reforzar los mecanismos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”.

El sábado 3 de junio, se llevará adelante desde las 14 horas en la ciudad de Santa Fe talleres sobre temas vinculados a la fecha.

Mónica Aquino es una joven de 29 años que fue vista por última vez el pasado 5 de mayo en una esquina de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

La joven continúa desaparecida, hay tres personas detenidas y procesadas por explotación sexual. Cuatro niños que no saben nada de su madre desde hace cuatro semanas. Una causa judicial que no avanza y decenas de rastrillajes y allanamientos que no dieron resultados. Mónica no aparece por ninguna parte y su paradero sigue siendo un misterio.