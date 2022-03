MARÍA JUANA: JÓVENES SE CAPACITAN EN OFICIO DE SOLDADURA CON EL PROGRAMA “SANTA FE MÁS”

En el marco del Programa Santa Fe Más que lleva adelante el Gobierno Provincial de Santa Fe, esta semana comenzó en María Juana una nueva capacitación para la formación de empleo dirigida a jóvenes de la localidad, donde a través de la comuna local, la Fundación Capacitar perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica y la Fábrica de Vagones SABB S.A. Ex Buriasco se busca fomentar la inserción y la capacitación en el mercado laboral formal de las y los jóvenes que en la actualidad no cuentan con empleo permanente. De la propuesta formativa participan 25 jóvenes de María Juana sin empleo formal, quienes asisten semanalmente a este curso con orientación a tareas de soldadura en general.

Al respecto, el senador provincial Alcides Calvo, impulsor del programa Santa Fe Más en el departamento Castellanos, destacó “el agradecimiento a la UOM y a la fábrica SABB S.A. que son parte fundamental de esta propuesta que llega desde el Gobierno Provincial para poder brindar oportunidades a las y los jóvenes que no han podido insertarse en el mercado laboral para capacitarlos y poder impulsar el desarrollo productivo de la localidad de Maria Juana. Es por ello, que es fundamental la mirada del gobernador Omar Perotti apuntando a la mejora de vida en cada localidad, en este caso en Maria Juana implementando y apostando en políticas públicas para que las y los jóvenes puedan generar o acceder a un empleo en su lugar de origen”.

A su vez, la presidenta comunal Sandra Gaido, manifestó “el agradecimiento de nuestra localidad al gobernador Perotti, al senador Calvo, a la UOM y a la “Fábrica de Vagones Buriasco”, quienes han hecho posible estas oportunidades de capacitación, desarrollo y empleo en Maria Juana, para poder generar en los jóvenes el sentido de pertenencia hacia su localidad y poder brindar a la “Fábrica” empleados capacitados en la propia empresa, que siempre apostó por los mariajuanenses.”

El programa “Santa Fe Más” del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia apunta a la capacitación de jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran fuera del mercado laboral formal. Quienes participan de este proceso formativo reciben una beca económica como estímulo y apoyo para su recorrido dentro del taller.