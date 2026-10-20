María Juana participó de las Jornadas Regionales de Cultura en Red 2026

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la participación de la localidad en las Jornadas Regionales de Cultura en Red 2026, desarrolladas en la ciudad de Rafaela.

El encuentro fue impulsado por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y reunió a representantes del ámbito cultural con el objetivo de generar espacios de intercambio, formación y acompañamiento para el desarrollo de proyectos en distintas comunidades.

La propuesta buscó fortalecer el trabajo colaborativo entre gestores culturales, artistas, creadores y gobiernos locales, promoviendo herramientas y experiencias que permitan enriquecer las políticas culturales en cada territorio.

La participación de María Juana, a través de su Área de Cultura y la representación de Rodríguez Kern, se enmarca en una línea de trabajo orientada a la capacitación, la articulación regional y el fortalecimiento de las iniciativas culturales de la localidad.

La cultura constituye una herramienta fundamental para construir identidad, generar espacios de encuentro y promover el desarrollo comunitario. En ese sentido, estos espacios de formación e intercambio permiten compartir experiencias, conocer nuevas propuestas y establecer vínculos con otras localidades de la región.

Desde el Área de Cultura se continúa apostando al trabajo conjunto y a la generación de oportunidades para impulsar proyectos que acerquen la cultura a toda la comunidad.