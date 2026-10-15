María Juana prepara una nueva jornada de castración masiva de perros y gatos

En la mañana de Comunicándonos, Susana Boscheto brindó detalles sobre la próxima jornada de castración masiva de perros y gatos que se realizará en María Juana, organizada por la Comuna local junto con la protectora canina de la localidad.

La actividad tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a partir de las 8:00, en la Sala de Cultura, con ingreso por calle Santa Fe. La iniciativa busca promover la tenencia responsable, contribuir al control de la población animal y cuidar la salud y el bienestar de las mascotas.

Durante la entrevista, Boscheto se refirió a la importancia de continuar impulsando estas acciones, que permiten prevenir la reproducción no planificada y fomentar el compromiso de la comunidad con el cuidado de perros y gatos.

Las personas interesadas en solicitar un turno o realizar consultas podrán comunicarse a los teléfonos 3406 562132 o 3406 438191. También podrán contactarse a través de la cuenta de Instagram del Refugio Canino Dame una Pata: @dameunapatamj.

La jornada forma parte de las acciones conjuntas que llevan adelante la Comuna de María Juana y la protectora local para fortalecer el bienestar animal y generar conciencia sobre la importancia de la castración como herramienta de prevención y control reproductivo.

La tenencia responsable es un compromiso compartido que contribuye a una mejor convivencia y a una comunidad más comprometida con el respeto y el cuidado de los animales.