María Juana realizará una nueva jornada de castración masiva de perros y gatos

La Comuna de María Juana anunció una nueva jornada de castración masiva de perros y gatos para el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, en la Sala de Cultura, con ingreso por calle Santa Fe.

La iniciativa busca promover la tenencia responsable de mascotas, contribuir al control de la población animal y cuidar la salud y el bienestar de perros y gatos de la localidad.

Las personas interesadas en acceder a un turno podrán comunicarse a los teléfonos 3406 562132 o 3406 438191. También podrán realizar consultas a través de la cuenta de Instagram del Refugio Canino “Dame una Pata”: @dameunapatamj.

Desde la Comuna se continúa impulsando este tipo de acciones para fortalecer las políticas de bienestar animal y generar conciencia sobre la importancia de la castración como herramienta de prevención, cuidado y control reproductivo.

La tenencia responsable es un compromiso compartido que contribuye a una mejor convivencia y a una comunidad más comprometida con el cuidado de los animales.