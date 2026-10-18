María Juana regula la circulación de monopatines eléctricos con nuevos requisitos

La Comuna de María Juana, mediante la Ordenanza N.º 1950/2026, estableció nuevas condiciones para la circulación de monopatines eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La medida busca promover una movilidad más segura, ordenada y responsable, en el marco de los cambios en las formas de trasladarse dentro de la localidad.

La normativa adhiere, dentro de las competencias comunales, a la Disposición N.º 480/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Ley Provincial N.º 13.781, vinculada con vehículos eléctricos y tecnologías de energías alternativas.

Cuáles son los requisitos para circular

Entre los principales puntos establecidos por la ordenanza se encuentran:

Edad mínima: 16 años para conducir.

Casco protector: uso obligatorio durante la circulación.

Seguro: cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil frente a terceros.

Elementos de seguridad: los vehículos deberán contar con sistema de frenos, luces, bocina y elementos reflectantes.

Potencia y velocidad: se establece una potencia máxima de 500 watts y una velocidad de circulación de hasta 30 kilómetros por hora.

Registro comunal: se crea el Registro Comunal de Vehículos de Movilidad Personal.

Seguridad vial y nuevas formas de movilidad

La regulación busca establecer pautas claras para el uso de estos vehículos, que se incorporan progresivamente a la circulación urbana y requieren condiciones específicas para garantizar la seguridad de sus conductores y del resto de los usuarios de la vía pública.

Desde la Comuna destacaron la importancia de acompañar las nuevas alternativas de movilidad con normas que favorezcan la convivencia y la prevención de accidentes.

El cumplimiento de estas disposiciones será fundamental para promover una circulación responsable y segura en María Juana.