María Juana será sede del 3.º Encuentro de Bandas con músicos de la región

El próximo domingo 25 de octubre, María Juana vivirá una nueva jornada dedicada a la música con la realización del 3.º Encuentro de Bandas, organizado por el Ensamble Comunal Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”.

La actividad comenzará a las 19 horas en el anfiteatro de la Plaza San Martín (en caso de mal tiempo se realizará en Sociedad Italiana) y reunirá a distintas agrupaciones musicales de la región, en una propuesta que busca compartir el talento de sus integrantes y promover la cultura a través de la música en vivo.

En esta tercera edición participarán la Banda Municipal Maestro Atilio Bianchi, de Sastre y Ortiz; la Banda Sinfónica Municipal de San Vicente; y el ensamble infantil “Purpureishon”, perteneciente al Centro Cultural Gaviglio.

También serán protagonistas los anfitriones, el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”, que recibirá a las agrupaciones invitadas para compartir una noche de encuentro musical.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para disfrutar de diferentes propuestas instrumentales, acompañar el trabajo que realizan las bandas y los ensambles de la región y fortalecer los espacios de formación artística para niños y jóvenes.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse al anfiteatro de la Plaza San Martín para disfrutar de una noche con música, encuentro y celebración de la cultura regional.