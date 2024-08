María Laura Gallo y Analía Perusia crearon la canción por los 50 años del “Jardincito de la esquina”

El pasado 1 de agosto en el cierre del acto protocolar por los 50 años del Jardín nro. 34 “María Montessori” de María Juana se presentó la canción que compusieron María Laura Gallo y Analía Perusia, ex docentes y alumnas de la institución educativa quienes junto a Mónica Ferrero (ex directora), Melina Aimino, Santiago Aguilera y Pablo Mondino, músicos y ex alumnos del “jardincito de la esquina” cantaron ante el público presente.



Invitamos al estudio a María Laura y a Nani para que nos cuenten como crearon la canción, la letra y la música.



Escuchalas con Mónica Barceló en Comunicándonos.