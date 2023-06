Maxi Vóley Femenino: derrota en la ciudad de Sastre

En el cierre de las 6ta fecha del torneo organizado por la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino, Atlético María Juana cayó en su visita a la ciudad de Sastre.

El equipo liderado por Etelvina Aquino no pudo en la capital del Departamento San Martín tras caer ante Atlético Sastre por 3 sets a 1 con parciales de 17-25/15-25/25-18 y 23-25.

En el resto de la jornada se registró la victoria de Americano Vóley sobre Susanense y la de Trebolense ante Las Canarias por 3 sets a 0.

Disputadas 6 fechas La Emilia lidera con 10 unidades seguida por At. Sastre, Trebolense y At, María Juana con 9, Americano Vóley y Las Canarias con 6 y cierra Susanense con 5 puntos.

La próxima fecha será la 7ma y tendrá los siguientes encuentros: Atlético Sastre vs Trebolense, Las Canarias vs Americano, Susanense vs La Emilia. Libre: Atlético María Juana.