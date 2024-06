Media Nuez: “Thiago y Maca, compañeros de banco” y “Gaspar, transformación total”

Lisi y Patri de “Media Nuez Literatura Infantil” trajeron dos hermosos libros a Patas Arriba y disfrutamos de la lectura de algunos capítulos.



“Thiago y Maca, compañeros de banco”

Thiago y Maca comparten el mismo banco en el colegio. Ella va a la mañana y él a la tarde. Maca no soporta que él le dibuje el banco y lo deje hecho un enchastre, así que le empieza a mandar mensajes. Y mensaje va, mensaje viene, empiezan a conocerse. ¿Qué puede surgir entre una chica medio mandona y un chico un poco nerd? Una amistad llena de confesiones, aventuras y sentimientos. Autor: Katz Leandro , María Fernanda Pichioni Ilustraciones : Alexiev Gandman Editorial : La Brujita de Papel.



“Gaspar, transformación total”



Gaspar es un niño al que le gusta volver del colegio; almorzar y mirar la televisión. En la escuela no lo pasa nada bien; no tiene muchos amigos y es centro de muchas burlas. Una misteriosa piedra que encuentra por accidente en la casa de su abuelo y su programa favorito; Boyvengo; transformación total; le darán la seguridad que necesita para disfrutar a pleno los días de su infancia.