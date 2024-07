MediaNuez Literatura infantil: “A mi abuela no le gusta mi gato” de María Inés Falconi

Mi gato es más grande que yo. No es más grande de más grande, porque si no, no sería un gato… sería un tigre. Es más grande de años.

Es divertido, travieso, le gusta subirse a mi cama, al sillón, a la mesa y le encantan los mimos de mi papá, de mi mamá y los míos más que ninguno.

A mí también me gustan los mimos y los de mi abuela son súper. Como verán, mi gato es muy especial, y mi abuela también.

Todas las abuelas son cariñosas, divertidas, y muy capaces de hacer las cosas más extraordinarias por su familia, como la que aparece en este libro, es decir, mi abuela.

A mi abuela no le gusta mi gato, es una historia llena de afecto y de humor