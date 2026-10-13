Nath Simoncini llega a la Sociedad Italiana con su espectáculo “Un paso a la vez”

La Sociedad Italiana de María Juana será escenario de una nueva propuesta musical el próximo sábado 31 de octubre. Se trata de “Un paso a la vez”, el espectáculo protagonizado por Nath Simoncini, que combinará música y danza en una noche a beneficio de la institución.
En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, Leonardo Lobos visitó los estudios de la emisora y brindó detalles de la presentación, que contará con la participación de los músicos Pablo Mondino y Santiago Aguilera, además del Ballet Mensajes del Alma, de Esmeralda.
El espectáculo comenzará a las 20:30 horas y propone un encuentro artístico que reunirá distintas expresiones sobre el escenario, con la música de Nath Simoncini como protagonista y la danza como parte de la puesta.
Una propuesta a beneficio de la institución
La presentación tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a beneficio de la Sociedad Italiana de María Juana, una entidad histórica de la localidad que continúa impulsando actividades culturales y artísticas para la comunidad.
Las entradas tendrán un valor de $10.000 y, según lo informado, estarán disponibles durante octubre.
De esta manera, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una noche de música y danza, acompañando al mismo tiempo el trabajo de una institución que forma parte de la vida cultural y social de María Juana.
“Un paso a la vez” se presentará el sábado 31 de octubre, a las 20:30, en la Sociedad Italiana de María Juana.