Nath Simoncini presentó en Comunicándonos “Un paso a la vez”, el espectáculo que llegará a la Sociedad Italiana de María Juana

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Nath Simoncini sobre la presentación de “Un paso a la vez”, el espectáculo musical que tendrá lugar el próximo sábado 31 de octubre en la Sociedad Italiana de María Juana.

La propuesta combinará música y danza en una noche que reunirá a artistas de la región y que tendrá, además, un objetivo solidario: lo recaudado será destinado a beneficio de la institución anfitriona.

El espectáculo comenzará a las 20:30 y contará con la participación de los músicos Pablo Mondino y Santiago Aguilera, junto al Ballet Mensajes del Alma, de Esmeralda, que aportará su propuesta de danza a una puesta artística que busca conectar distintas expresiones sobre el escenario.

Música, danza y solidaridad

“Un paso a la vez” será una oportunidad para disfrutar de una noche cultural en María Juana y, al mismo tiempo, colaborar con la Sociedad Italiana, una institución histórica de la localidad que continúa promoviendo actividades artísticas y culturales para la comunidad.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 y estarán disponibles durante octubre.

Durante la entrevista en Radio María Juana, Nath Simoncini compartió detalles de esta presentación, que invita al público a acompañar una propuesta artística independiente y contribuir al sostenimiento de un espacio fundamental para la vida cultural de la localidad.

La cita será el sábado 31 de octubre, a las 20:30, en la Sociedad Italiana de María Juana, con música, danza y un fin solidario.