Octubre Rosa: la doctora Sandra Gaido habló sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, en la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con la doctora Sandra Gaido sobre la importancia de la prevención, los controles médicos y la detección temprana de esta enfermedad.

Durante la entrevista, se abordó la necesidad de generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de prestar atención a los cambios que puedan aparecer en el cuerpo, además de realizar los controles recomendados por los profesionales de la salud.

La detección temprana es fundamental, ya que permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y aumenta las posibilidades de un tratamiento eficaz. Por eso, los controles periódicos y los estudios de diagnóstico, como la mamografía cuando está indicada según la edad y los antecedentes de cada persona, cumplen un papel central.

Entre las señales de alerta se encuentran la aparición de un bulto en la mama o la axila, cambios en el tamaño o la forma de los senos, alteraciones en la piel, modificaciones en el pezón o secreciones anormales. Ante cualquiera de estos signos, es importante consultar con un profesional, sin esperar al próximo control.

También es fundamental recordar que el autoexamen puede ayudar a reconocer cambios, pero no reemplaza la consulta médica ni los estudios de detección recomendados.

Concientizar para prevenir

Octubre Rosa busca visibilizar el cáncer de mama, promover el acceso a la información y recordar que el cuidado de la salud requiere atención durante todo el año.

La charla con la doctora Sandra Gaido permitió reforzar un mensaje fundamental: conocer el propio cuerpo, realizar los controles correspondientes y consultar a tiempo puede marcar la diferencia. La información y la prevención son herramientas esenciales para cuidar la salud.