Organizaciones y movimientos sociales se concentraron para pedir por políticas públicas para la prevención de adicciones

En el marco del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas y bajo el lema “Ni un pibe menos por la droga”, organizaciones y movimientos sociales de Santa Fe se concentraron en Plaza 25 de Mayo y en Rosario se movilizaron hasta el Monumento a la Bandera. El objetivo es exigir políticas públicas para prevenir las adicciones.

Desde la marcha, el padre Odilio Paniagua, referente de la Casa de Francisco Carlos de la Rosa de la Basílica de Guadalupe, expresó “es algo fundamental” porque “todos estamos viendo cuáles son las consecuencias de la droga”.

“Creo que todos tenemos algún conocido que tiene problemas con este tema y pedimos una concientización que vaya creciendo, que tomemos en serio este tema, que no lo naturalicemos ni nos acostumbremos a la droga”, expresó el párroco.

Además, Paniagua, indicó: “Tenemos que conocer cuáles son las causas que desembocan en el comienzo del camino con la droga. Son estadísticas que no tenemos y, por lo tanto, no sabemos por dónde comenzar a trabajar. Hay familias que están en situaciones desesperantes porque no saben a dónde acudir frente a este problema concreto”, indicó.

Y por último sostuvo: “La diferencia entre el presupuesto del Ministerio de Seguridad y el Sedronar es abismal. Sabemos que la droga desemboca muchas veces en la delincuencia. Conozco muchos chicos que delinquen, que roban y que, a veces, causan muerte porque no miden las consecuencias por la droga”, concluyó.

La gran convocatoria de organizaciones, instituciones y movimientos sociales de la ciudad de Rosario se movilizaron hasta el Monumento a la Bandera y señalaron que el consumo es una problemática “que crece a pasos agigantados” y piden trabajar en “prevención, asistencia y abordaje”. Además, exigieron que haya más campañas de concientización del consumo y un abordaje en los tres niveles educativos, fortaleciendo a los equipos interdisciplinarios.

Es por esto que desde la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), la cual funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la Emergencia en Consumos Problemáticos y Adicciones hasta el 31 de diciembre del 2024. El texto fue elaborado a partir del trabajo conjunto entre el frente “Fuerza Común” con el equipo profesional interdisciplinario de “El Rincón Cultural” y propone una serie de iniciativas en materia de prevención, asistencia y acompañamiento.

El proyecto plantea la jerarquización del área de atención municipal convirtiendo la Subdirección en Subsecretaría, la apertura de cinco centros de día 24 horas destinados a la prevención, asistencia y acompañamiento de personas en situación de consumos y adicciones y a sus redes vinculares y la creación de Unidades de Atención Inmediata ubicadas en las 18 Estaciones Municipales, entre otras cosas.

Cabe destacar, que la línea gratuita para atender consultas relacionadas con consumos problemáticos de sustancias (0800-345-5640) atiende aproximadamente 420 llamadas por mes en la provincia de Santa Fe. Este duro dato se suma a las, aproximadamente, 10.000 personas que actualmente están vinculadas con dispositivos de asistencia y de prevención. Además, mensualmente se realizan unos 300 abordajes específicos de 24 horas.

Su aprobación contempla la creación del programa “Santa Fe + Cuidada”, así como acciones puntuales, entre las que se destacan la creación de un sistema de viviendas asistidas, con el fin de generar soluciones habitacionales y acompañamientos de personas que finalizan un proceso de tratamiento intensivo y carezcan de un lugar donde vivir. También se prevé el fortalecimiento de los clubes, mediante asistencia técnica y financiera, para el desarrollo de acciones preventivas comunitarias y detección temprana.