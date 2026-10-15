Ozono presentó sus promociones especiales para el Día de la Madre

En la mañana de la radio, charlamos con Marisol, de Ozono, quien brindó detalles sobre las distintas promociones y propuestas comerciales que ofrece el local para celebrar el Día de la Madre.

La propuesta incluye una amplia variedad de opciones para regalar, con promociones en indumentaria, colchonería, mueblería y marroquinería, pensadas para quienes buscan sorprender a mamá con un regalo especial y aprovechar las oportunidades disponibles.

Además, entre los beneficios destacados, Marisol contó que quienes compren un colchón recibirán un cupón de compra de $100.000 para utilizar en una próxima compra, una propuesta que suma un atractivo extra para quienes estén pensando en renovar su hogar.

De esta manera, Ozono presenta diferentes alternativas para todos los gustos, combinando variedad de productos y promociones para esta fecha tan especial.

Durante la charla en Comunicándonos, Marisol invitó a conocer las propuestas del local y aprovechar las promociones disponibles para el Día de la Madre.