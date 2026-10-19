Pádel: Pierandrei y Villarnovo se consagraron campeonas de la 5.ª Damas en Chacras Pádel

La Etapa 8 de la Liga Penta Padel Tour tuvo actividad este fin de semana en Chacras Pádel, con la disputa de la categoría 5.ª Damas, que reunió a parejas de la región.

Las representantes de San Jorge, Andreina Pierandrei y Julieta Villarnovo, se quedaron con el primer puesto del torneo tras una destacada actuación que les permitió consagrarse campeonas de la etapa.

Por su parte, Delfina Horner y Jimena Salamano, de El Trébol, alcanzaron la final y se quedaron con el subcampeonato.

De esta manera, Chacras Pádel fue escenario de una nueva fecha de la Liga Penta Padel Tour, un circuito que continúa convocando a jugadoras de distintas localidades y promoviendo el crecimiento del pádel femenino en la región.