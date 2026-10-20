Paola Reiggert explicó los alcances de la nueva ordenanza para vehiculos de movilidad personal en María Juana

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Paola Reiggert, jueza de Faltas de María Juana, quien brindó detalles sobre la nueva ordenanza que regula la circulación de monopatines eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la localidad.

La normativa, establecida mediante la Ordenanza N.º 1950/2026, busca ordenar el uso de estos medios de transporte y promover una movilidad más segura y responsable, ante la incorporación de nuevas alternativas de desplazamiento en las calles.

La disposición comunal adhiere, dentro de sus competencias, a la normativa nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Ley Provincial N.º 13.781, vinculada con vehículos eléctricos y tecnologías de energías alternativas.

Qué requisitos deben cumplir los monopatines eléctricos

La ordenanza establece una serie de condiciones para quienes utilizan estos vehículos en la vía pública:

Edad mínima: 16 años para conducir.

16 años para conducir. Casco protector: uso obligatorio durante la circulación.

uso obligatorio durante la circulación. Seguro obligatorio: cobertura de Responsabilidad Civil frente a terceros.

cobertura de Responsabilidad Civil frente a terceros. Elementos de seguridad: los vehículos deben contar con frenos, luces, bocina y elementos reflectantes.

los vehículos deben contar con frenos, luces, bocina y elementos reflectantes. Potencia máxima: 500 watts.

500 watts. Velocidad máxima: 30 kilómetros por hora.

30 kilómetros por hora. Registro comunal: se crea el Registro Comunal de Vehículos de Movilidad Personal.

Estas disposiciones apuntan tanto a las condiciones técnicas de los vehículos como a la responsabilidad de quienes los conducen, con el objetivo de reducir riesgos y favorecer la convivencia entre los distintos usuarios de la vía pública.

Una normativa para acompañar los cambios en la movilidad

El crecimiento del uso de monopatines eléctricos plantea nuevos desafíos para la seguridad vial y la organización del tránsito urbano. Por eso, la regulación busca establecer pautas claras para su circulación y definir requisitos que permitan integrar estos vehículos de manera ordenada.

Durante la entrevista, Paola Reiggert explicó los alcances de la nueva ordenanza y la importancia de que los usuarios conozcan las condiciones que deben cumplir para circular en María Juana.

La implementación de la Ordenanza N.º 1950/2026 representa un paso hacia la regulación de estas nuevas formas de movilidad en la localidad. El conocimiento y cumplimiento de sus disposiciones será fundamental para promover traslados más seguros y una convivencia responsable en las calles.