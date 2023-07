Por qué, con mayor pobreza, los restaurantes están llenos y hay cada vez más turismo

Los datos de Distribución del Ingreso que difundió el Indec ayudan a entender, entre otras cosas, por qué los restaurantes están llenos y las “salidas de fines de semana” saturan los centros turísticos, algo que sorprende “a propios y extraños”.

Se atribuye este “boom gastronómico y turístico” a la inflación que “arde” el bolsillo de los argentinos quienes se apresuran a gastar los pesos antes de que pierdan más valor.

No es el caso de los sectores pobres ni de los medio-bajos que han perdido poder adquisitivo y que cada vez son más por efecto de los bajos salarios o ingresos reales.

En tanto la clase media alta y los sectores “acomodados” tuvieron ingresos laborales y no laborales -provenientes de la renta financiera- muy por encima de la inflación. Además, una parte del movimiento gastronómico y turístico corresponde a extranjeros que aprovechan, y en gran escala, la depreciación del peso.

La realidad interna -de acuerdo al informe del Indec- indica que el 20% de la población que equivale a 9,2 millones de personas (incluye el núcleo familiar), acaparó el 50,1% de la “torta” versus un 48,1% de un año atrás.

Es más que evidente que el 20% de la población puede “más que mover” la gastronomía del país y esas familias de mayores ingresos son las que aprovechan el turismo tanto interno como externo.

El Banco Central informó que, en mayo, los gastos por viajes y pasajes al exterior totalizaron US$ 711 millones, mostrando un aumento del 21% respecto al mes previo y del 15% comparando contra mayo de 2022.

A su vez, este 20% más rico tuvo un incremento anual de los ingresos del 107,8%, por encima de la inflación, mientras entre los sectores medios fue del 89,1%.

También el Indec señaló que “el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $151.773 (+90,0% interanual), mientras en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $65.657 (+79,2% interanual)”. Y la población asalariada “sin descuento jubilatorio” aumentó del 35.9% al 36,7%.

Los especialistas en estadísticas sociales reconocen que los sectores de altos recursos subdeclaran ingresos porque una parte de esos ingresos provienen de la informalidad. En consecuencia, la brecha de ingresos con el resto de la población debe ser aún mayor.

No es casual tampoco que las divisas que los argentinos tienen en cajas de seguridad o en el exterior, más propiedades y bonos y títulos, haya crecido en un año en US$ 7.961 millones. Y en total alcanzaron el récord de US$ 389.575 millones versus US$ 381.614 millones entre el primer trimestre de 2023 e igual período de 2022.