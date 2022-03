¿POR QUÉ NO DUELE TANTO?

Un grupo consolidado, un cuerpo técnico variado y con experiencia, jugadores de otro nivel, algunos con más años y otros con sus nuevos trotes en primera, una comisión que con mucho esfuerzo logra lo mejor para que el equipo solo piense en jugar, un club que sigue escribiendo su historia con cada logro obtenido.



Podría seguir con la lista, porque a una institución la hace la gente, con esfuerzo, ganas, pasión, el compartir y hacer por el otro, el empujar todos juntos con más fuerza, con discusiones y abrazos, con lágrimas de descontento y de emoción, con enojos y alegría.



No, no duele tanto.



Es natural del ser que duela perder una final, y más con toda la ilusión que se sembró durante una semana, con la esperanza de revertir el resultado.

Pero todo hincha del “chupa” muy dentro suyo sabe que todo lo recorrido este último tiempo es la alegría de un club que vuelve a tener en la Primera A de la Liga Rafaelina a su equipo, el que recorrió con grandes esfuerzos diferentes rincones de la provincia para llegar a la final de la Copa Federación (perdiendo sin dudas solo con el mejor), porque María Juana estuvo en boca de todos los medios que siguen el deporte amateur (y también profesional) de la provincia y más, porque nos representaron a los mariajuanenses con calidad humana y futbolística donde jugaron a la pelota, porque pasan a disputar por primera vez para un club de María Juana la ansiada Copa Santa Fe, y porque este plantel volvió a despertar la esperanza y la pasión por el fútbol, demostrando que se puede, no solo para este club, sino para todos los hinchas de otros clubes que aman este deporte.



Por eso no duele tanto.



Miremos esta película que recién está girando, que hay fútbol para rato.