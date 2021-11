PSICOLOGÍA: ¿LA VIDA ES UNA M*!dA ?

“Mi vida no es como la tuya que la tenés todo fácil y servido”, “no tengo suerte, mis condiciones no son las mejores y me cuesta salir adelante”, “Estoy meado por un elefante”, “No logro conseguir logros en mi vida”, “Mi vida es una mierd@*¿! “



Paremos un poco la negatividad y el pesimismo.



La vida es eso, luces, sombras, y por sobre todo única e irrepetible.

Los que miran a los demás son muy injustos consigo mismos, porque se pierden la unicidad de la propia vida, nuestros logros, carencias y sombras son propias de cada ser y no hay otra como la que uno mismo porta.



Lo charlamos con el licenciado en psicología Juan Manuel Rondón en Patas Arriba.