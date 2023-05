“QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA, Y TU MEDICINA SEA TU ALIMENTO”

Así lo decía Hipócrates hace más de 2000 años. También la ciencia ancestral del Ayurveda: «Cuando la alimentación no es buena la medicina no funciona; cuando la alimentación es buena la medicina no es necesaria«



Una dieta saludable es clave para un sistema inmunológico fuerte. Por eso es importante ingerir muchas verduras, frutas, legumbres, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables.

Una alimentación saludable ayuda a garantizar las cantidades suficientes de micronutrientes que desempeñan un papel importante en el mantenimiento del sistema inmunológico, que incluyen: Vitamina B6, que se encuentra en el pollo, salmón, atún, plátanos, vegetales verdes y papas (con la piel-cáscara). Vitamina C, que se encuentra en los cítricos, incluidas las naranjas y las fresas, así como en los tomates, el brócoli y las espinacas. Vitamina E, que se encuentra en las almendras, aceite de girasol, semillas de girasol, mantequilla de maní y espinacas.

La mejor manera de fortalecer el sistema inmunológico es comer una dieta sanamente equilibrada. Como así también, realizar actividad física para estar sanos y promover un sistema inmunológico saludable. De hecho, estudios han demostrado que realizar 30 minutos de ejercicio moderado todos los días ayuda a estimular el sistema inmunológico. Además, hidratarse correctamente y dormir las horas suficientes acompañan a una vida más saludable.