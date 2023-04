QUE VER EN NETFLIX EN EL FIN DE SEMANA

Netflix es la plataforma más popular de un mercado en el que las opciones sigue sumándose con el correr del tiempo. Además, la aplicación se destaca entre sus competidores por las importantes series que produce en exclusiva para sus suscriptores. A continuación, algunas de las producciones más interesantes que tiene para ofreceren su catálogo para este 2023.

El amor después del amor

Luego de cumplirse 30 años del lanzamiento del que se convertiría en el disco más vendido de la historia en Argentina, Netflix lanzará una serie biopic sobre Fito Páez, el creador de “El amor después del amor”. La ficción tendrá a Gaspar Offenhenden y Iván Hochman como los actores que personificarán al músico argentino de pequeño y de adulto respectivamente.

Lupin

En el 2023 llegará la tercera temporada de la serie que protagoniza Omar Sy en la piel del ladrón de guante blanco Assane Diop. Después de dos entregas muy exitosas, el gigante del streaming apostará por una tercera parte en la que el ladrón más buscado de toda Francia está desaparecido, aunque no será así por mucho tiempo más.

Berlín

Uno de los personajes que más sensaciones generó en La casa de papel fue Berlín (interpretado por Pedro Alonso). Con eso en mente, la plataforma de streaming lanzará durante el 2023 un spin off de la popular serie española en el que contará el pasado del hermano de El profesor (encarnado por Álvaro Morte), el cerebro detrás de los ingeniosos robos. Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez son los nombres que ya están confirmados para esta nueva serie de Netflix.

La reina Charlotte

Luego del éxito rotundo de Bridgerton, los spin off no se demoraron en llegar. En esta ocasión, Shonda Rhimes (showrunner de la serie) escribió una precuela en la que el tema central será la juventud y el ascenso al poder de la reina Charlotte -interpretada por Golda Rosheuvel-. La serie tendrá una extensión de ocho episodios y se centrará en el matrimonio de la reina con el rey Jorge, un romance que generó un fuerte cambio social en la época.

Bridgerton

La tercera temporada estará disponible en Netflix en el 2023 y tendrá como protagonistas a Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). A diferencia de las entregas anteriores, esta tanda de episodios se saltará el orden que venía respetando Rhimes respecto a las novelas de Quinn en las que está basada la serie. En esta nueva temporada, Colin regresa tras un largo viaje y cuando se conecte con su amiga Penélope, la amistad pasará a ser un romance.

El reino

Se estrenó la segunda y última temporada de la exitosa serie argentina que en su primera entrega contó con las actuaciones estelares de Diego Peretti, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Chino Darín y Nancy Duplaá, entre otros. En estos nuevos 6 capítulos, seguirá la historia que gira en torno al líder religioso que interpreta Peretti, candidato a presidente de la Nación en la ficción.

Estamos muertos

A fines del 2023 se estima que llegará la segunda temporada de la serie basada en el webtoon coreano Now at Our School de Joo Dong-geun. Esta historia proveniente desde Corea del Sur se ubica en una escuela secundaria donde un virus mortal ataca a los alumnos y los convierte en zombis.

Estas son algunas de sus producciones para disfrutar en la plataforma.