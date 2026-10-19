Sanjustino se consagró campeón de la Copa Santa Fe de básquet masculino

El equipo de San Justo venció 84 a 72 a Atlético Tostado en la final disputada en el estadio Raúl Novaira y se quedó con el título provincial. Atlético María Juana llegó hasta las semifinales, tras una destacada participación en el certamen.

Sanjustino se consagró campeón de la Copa Santa Fe 2026 de Mayores Masculina de básquetbol al derrotar por 84 a 72 a Atlético Tostado en la gran final, disputada el domingo 18 de octubre en San Jorge.

El encuentro tuvo diferentes momentos de dominio para ambos equipos. Atlético Tostado logró irse al descanso largo en ventaja por 40 a 36, pero Sanjustino cambió el desarrollo en el complemento, mejoró su producción ofensiva y consiguió imponer sus condiciones para encaminarse hacia el título.

El conjunto de San Justo se quedó con el tercer parcial por 29 a 21 y llegó al último cuarto arriba por 65 a 61. En los diez minutos finales volvió a marcar diferencias, con un parcial de 19 a 11 que selló el triunfo por 84 a 72.

Matías Fleury fue el máximo anotador de Sanjustino con 21 puntos y una valoración de 30, mientras que Alberto Morard se destacó en Atlético Tostado con 16 unidades.

Atlético María Juana llegó hasta las semifinales

El Club Atlético María Juana también fue protagonista de esta edición de la Copa Santa Fe, en la que alcanzó las semifinales y se ubicó entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El viernes 16 de octubre, en la sede de María Juana, el conjunto auriazul comenzó su participación en los cuartos de final con una victoria por 76 a 61 frente a Unión de Sunchales. Ese mismo día, Atlético Tostado superó por 84 a 80 a Gimnasia y Esgrima de Rosario.

En las semifinales, disputadas el sábado 17 en San Jorge, Atlético María Juana se enfrentó con Atlético Tostado y cayó por 83 a 59, quedando fuera de la definición por el campeonato.

Por su parte, Sanjustino había conseguido el pase a semifinales tras vencer por 76 a 67 a Olimpia de Venado Tuerto, y luego derrotó por 81 a 73 a Sportivo Rivadavia de San Genaro para acceder a la final.

Todos los resultados de la Copa Santa Fe 2026

Cuartos de final – Viernes 16 de octubre

Sede San Jorge:

Sanjustino 76 – Olimpia de Venado Tuerto 67.

Sportivo Rivadavia de San Genaro 83 – Platense Porvenir de Reconquista 78.

Sede María Juana:

Atlético Tostado 84 – Gimnasia y Esgrima de Rosario 80.

Atlético María Juana 76 – Unión de Sunchales 61.

Semifinales – Sábado 17 de octubre

Sanjustino 81 – Sportivo Rivadavia de San Genaro 73.

Atlético Tostado 83 – Atlético María Juana 59.

Final – Domingo 18 de octubre

– Sanjustino 84 – Atlético Tostado 72.

De esta manera, Sanjustino cerró un gran fin de semana en San Jorge y levantó el trofeo provincial, mientras que Atlético María Juana culminó su recorrido entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe 2026, en una competencia que reunió a destacados representantes del básquet santafesino.