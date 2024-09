Se definieron los cruces de cuartos de final de básquet mayores

Luego de los partidos por la reclasificación quedaron conformados los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino y uno de ellos es el clásico galvense.



En los últimos día se jugaron los partidos de reclasificación donde San Martín de Carlos Pellegrini venció a Atlético María Juana y Ceci de Gálvez se impuso en condición de visitante a Brown de San Vicente por 74 a 67. De esta manera ya están los 8 equipos clasificados para jugar los PlayOffs, al mejor de 3 partidos.



Los cuartos de final comenzarán a desarrollarse el día martes 1 de octubre, los partidos de vuelta se jugarán el 8 de octubre y si existiera un tercer partido se disputaría el martes 15 de octubre.



Te presentamos lo cruces de cuartos con clásico incluido:

Santa Paula (1) vs Ceci BBC (8)

C. A. Trebolense (2) vs San Martín M. S. y B. (7)

C. A. Sastre (3) vs Americano MyS (6)

Juventud Unida RC (4) vs C. A. San Jorge (5)