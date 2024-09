Se presentó oficialmente el Torneo Provincial U15 “Copa Ciudad de El Trébol”

El Torneo Provincial Interasociaciones U15 “Copa Ciudad de El Trébol” se presentó oficialmente en las instalaciones del Centro Cultural Cervantes de la ciudad de El Trébol.

Con la presencia de la intendente de la ciudad, Natalia Sánchez, el presidente de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino -Daniel Gianoglio– y los máximos mandatarios de los clubes Trebolense y El Expreso, Federico Brussa y Santiago Burga, respectivamente, se lanzó de manera oficial la competencia que se desarrollará del 27 al 29 de septiembre con la asistencia de las 8 asociaciones de la provincia de Santa Fe.

El certamen se dividirá en zonas, en la A conformada por las asociaciones Rosarina, Venadense, Noroeste Santafesino y el local, Oeste Santafesino que tendrán su sede en Trebolense. Mientras que, la B contará con la Rafaelina, Santafesina, Cañadense y Reconquista, zona que tendrá base sen El Expreso

El día viernes 27 de septiembre comenzará la competencia con estos cruces: en el estadio “Edgar Degano” de Trebolense se van a medir en primer turno Asociación Rosarina vs. Venadense y en segundo turno se presentará el local, Oeste Santafesino dirigido por Daniel Mensa ante la Asociación Noroeste. Y en el gimnasio del verde del El Expreso chocarán la Asociación Santafesina vs. Cañadense y la Asociación Rafaelina vs. Reconquistense.