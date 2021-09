SEXUALIDAD: “MASCULINIDADES”

La masculinidad es un concepto difícil de definir, por lo que vamos a empezar por lo que la masculinidad

NO ES.

La masculinidad NO ES un hecho biológico, no depende de los genitales con los que hayamos nacido.

La masculinidad NO ES la manifestación de una esencia interior, no está determinada ni por el alma ni por

las energías. La masculinidad NO ES un conjunto de atributos propiedad de los varones, no es algo que se

tiene o que se posee.



Pero entonces, ¿qué es la masculinidad? la masculinidad en singular es un mandato, un conjunto de normas, de prácticas y de discursos, que de ser asumidos de forma más o menos “exitosa” asignan a los varones (cisgénero y heterosexuales, sobre todo) una posición social privilegiada respecto de otras identidades de género.



Lo charlamos en Patas Arriba con el sexólogo Federico Andrek.