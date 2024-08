Starlink está en oferta por tiempo limitado: cuánto cuesta ahora en Argentina

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, está en oferta en Argentina. Hasta fin de agosto, puede comprarse a mitad de precio en los puntos de venta oficiales.

El kit, que consta de una antena y un router de WiFi, puede instalarse en sólo unos pasos por el propio usuario y permite tener acceso a Internet en cualquier parte del mundo. Su precio era de $500.000 desde su lanzamiento en Argentina: hasta que llegó una súper rebaja.

Fuerte descuento para Starlink: cuánto cuesta ahora

Según se informó, hasta el 31 de agosto el kit de Starlink cuesta $249.999. Está disponible para comprarse en Mercado Libre (aunque aclaran que la entrega es 22 días después de la compra), mientras que por el momento luce con el cartel de “agotado” en las tiendas de retail donde se vende la antena de Internet de Elon Musk.

De todas formas, hay que tener en cuenta que para contar con internet de Starlink hay que contemplar un doble costo: además de la antena, que se abona por única vez, luego hay que pagar un abono mensual cuyo valor actualmente es $56.100 (también más bajo que los $62.500).

Los kits de los equipos de Starlink incluyen una antena parabólica rectangular, un enrutador Wi-Fi, un cable de alimentación de 6 metros y un cable de red de 23 metros. La antena, diseñada para ser instalada al aire libre, se orienta automáticamente hacia los satélites y se encarga de recibir y enviar señales.

Por otro lado, Musimundo se convirtió en retail autorizado para la comercialización de las antenas satelitales. Los mismos se podrán financiar en cuotas sin interés con tarjetas de crédito o en hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo y se podrán adquirir en las más de 200 sucursales que posee en todo el país y de manera online en www.musimundo.com.

Cómo funciona el servicio de Starlink en el AMBA

Tiempo atrás, el reconocido bloguero de viajes Sir Chandler subió en sus redes un video de más de 18 minutos en que relató cómo fue el primer mes con Starlink en su casa.

Repasó cómo fue la instalación, el principal problema que detectó y cómo lo solucionó. También, cuál es la diferencia con el servicio anterior: aclaró que, por la zona en la que vive, no cuenta con servicio de internet por fibra óptica.Con todo, dejó una gran reseña sobre cómo funciona Starlink.

Durante el video (que es más extenso que el aquí publicado), Sir Chandler repasa cómo fue instalar la antena y el router de Starlink. Luego, cuenta cómo fue la experiencia de uso durante el primer mes con este servicio.

Aclara que vive en una zona “semi rural” del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en la zona de Canning, donde no hay servicio de fibra óptica.

En ese sentido, al referirse a la velocidad de internet de Starlink, señala: “Antes tenía 15 megas de bajada y 5 o 6 de subida. Si no llovía. Así no podía trabajar. Tengo una oficina en Almagro y ahí tengo 500 megas de bajada y 500 de subida, con fibra óptica. Pero donde estoy, no hay fibra óptica”.

“Cuando tenga fibra óptica, esto (por Starlink) no lo necesito. Pero hay gente que vive en el medio de la nada, que puede ser en un cerro o en la Patagonia. Y ahí esto es fundamental, porque te iguala“, señaló con respecto a la posibilidad de contar con servicio de internet en cualquier rincón del país.

Cómo es la velocidad de Internet con Starlink

Al referirse concretamente a la velocidad con Starlink, sostuvo: “Este mes, tuve entre 300 y 200 megas de bajada y entre 20 y 40 megas de subida. Esa es una velocidad ‘normal’ para una conexión”.

De todas formas, aclaró: “Tengo una duda con respecto al servicio: tengo más de 60 dispositivos conectados en mi casa. Ahora está seminublado, pero es mentiroso el chequeo de velocidad, en mi caso: lo podía hacer cuando recién lo recibí, porque solamente tenía conectado el celular. Pero ahora, que está toda la casa unida al sistema Mesh, están los 60 dispositivos conectados. Hay mucho consumo”.

“Mucha gente preguntaba si hay un límite de transferencia de datos: y no, el plan residencial no tiene límites. En este mes, en Google Home figura 1,8 de terabytes de transferencia de datos. Lo cual es un montón. Y no tuve restricciones de velocidad”, agregó el influencer, sobre el rendimiento de la antena de internet Starlink.





Fuente: iProfesional.com