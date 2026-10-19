Talleres de María Juana cerró el año liguista con una victoria ante Bochazo

Talleres de María Juana finalizó su participación en el Torneo Reválida de la Liga Rafaelina de Fútbol con una importante victoria por 3 a 2 frente a Bochófilo Bochazo de San Vicente, en condición de visitante, por la novena y última fecha del Grupo B, Zona Sur.

El equipo de María Juana se quedó con un partido cambiante, que tuvo emociones hasta los minutos finales. Lucas Flores abrió el marcador para Talleres a los 22 minutos del primer tiempo, pero Jorge Fink igualó para el conjunto local a los 32 minutos.

En el complemento llegaron más goles. Mauricio Riffle puso nuevamente en ventaja al equipo de María Juana a los 26 minutos, aunque Felipe Varisco estableció el 2 a 2 para Bochazo apenas dos minutos después.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate, Lucas Flores volvió a aparecer a los 42 minutos del segundo tiempo para marcar su segundo gol de la tarde y sellar el triunfo de Talleres por 3 a 2.

La jornada también tuvo actividad en Reserva, donde Talleres se impuso por 2 a 1 ante Bochazo, completando una fecha positiva para la institución de María Juana.

El encuentro de Primera División contó con el arbitraje de César Cazzaniga, Facundo Garetto y Sergio Iñíguez, y fue transmitido por Cadena de Transmisiones, con la cobertura de Radio María Juana.