Tenemos cruces de octavos de final en el Pre-Federal y hay clásico

Luego de jugarse la última fecha de la fase regular del Torneo Pre-Federal y conformadas las tablas de posiciones de cada una de las zonas para armar una general quedaron formadas las parejas de octavos de final a disputarse en cancha de los mejores ubicados.



Atlético María Juana enfrentará a su clásico rival, Atlético Sastre, en condición de visitante. Además, habrá clásico en la ciudad de Gálvez entre Santa Paula y Ceci.

Te compartimos todos los cruces:

At. San Jorge (1) vs. 9 de Julio de Rafaela (16)

Trebolense (2) vs. Arg. Quilmes de Rafaela (15)

Santa Paula (3) vs. Ceci (14)

Libertad de Súnchales (4) vs. Brown (13)

Unión de Súnchales (5) vs. Americano (12)

At. Sastre (6) vs At. María Juana (11)

At. Rafaela (7) vs. Racing de San Cristóbal (10)

Juv. Unida de Cañada Rosquín (8) vs. Independiente de Rafaela (9)