Tenis: otra gran jornada de tenistas locales

El sábado se disputó el 2do Torneo Zonal en el Club Atlético Sastre con la participación de un gran número de tenistas del Club Atlético María Juana quienes desarrollaron un gran certamen en cada una de las categorías-

Se destacaron, Nazareno Strappini (Finalista Second Chance), Aurora Pivetta y Beltran Lazzaroni (Semifinalistas Second Chance), Rocío Martinengo (8vos. de final), Olivia Redolfi y Victoria Valetto (4tos. de final de Second Chance)

En ronda campeonato se lucieron Emma Guarda e Hipolito Lozano (4tos de final), en sub 10 Jerónimo Cattani (8vos. de final) y Estanislao Lozano (Campeón)

Con respecto al Nivel 4 los desportistas locales destacados fueron Emilia Buggari Bazzoni (fase de grupos), Luz Barrionuevo y Martina Pivetta (8vos. de final), Geraldine Franzen (Semifinalista).

En Nivel 3, Catalina Brignone (fase de grupos), Ginno Nicola (8vos. de final), Juliana Starna (Semifinalista), Elena Raimonda (Campeona), y en nivel 2 sobresalió el trabajo de Tomas Trivelli (Semifinalista)