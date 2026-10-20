Tenistas del Club Atlético María Juana se destacaron en torneos regionales

Jugadoras y representantes del Club Atlético María Juana participaron de diferentes competencias de tenis durante el pasado fin de semana, con buenos resultados en torneos disputados en El Trébol y San Carlos Centro.

En la localidad de El Trébol se llevó a cabo el Open Rosa, donde Analía Perusia y Marcela Santiago tuvieron una destacada actuación al consagrarse subcampeonas en la categoría C.

Por su parte, Ayelén Zanco y Sheila Zanco también cumplieron una buena participación y alcanzaron las semifinales de la competencia, avanzando entre las parejas más destacadas del certamen.

Además, en San Carlos Centro, Estefanía Rinero y Fernando Arballo representaron al club en un torneo de dobles mixto, participando en la zona correspondiente a la categoría B.

De esta manera, representantes del Club Atlético María Juana continúan sumando experiencia y protagonismo en las competencias regionales de tenis, llevando los colores de la institución a distintos puntos de la provincia.