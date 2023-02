TODOS LOS GANADORES DEL BINGO

Compartimos todos los afortunados Ganadores del 37° Gran Sorteo 2023, realizado el pasado sábado 4 de febrero en el Brown de San Vicente.



Además de los ganadores del sorteo del binguito del Brown:



Primer Premio (1 Renault Sandero 0 KM): Villalobos Juan de María Juana.

Segundos Premios (OC $200.000,00) : Lazzo Maurico de Rafaela, Garnero Martina de San Vicente, Castro Daniel de San Martín de las Escobas, Daniel Buffa de Rafaela y Bressi Juan de Dios de López.







RESULTADO DE LOS SORTEOS



Sorteo Nº 1 CONTADO PLAN “A”:

Premio: 1 Cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba.) de un dormitorio, cocina comedor, baño y

cochera, Complejo Brown San Vicente VII, lote 13, manzana 101, del loteo Los Ciruelos, Ruta Pcial. N°228,

B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Ganador:

RODRIGUEZ Emanuel Jesús María, 29240507, Av. Falucho 135, Ceres, Sta. Fe.

Sorteo Nº 2:

Primer Premio: 1 Moto BENELLI TOURING TRK 502 New.

Chasis Nº 8ELB09ANAMB034260 – Motor Nº A08936137 – Dominio A168EBA – Color Rojo

Ganador:

PEREYRA José María, 16093114, Pellegrini 827, Oliveros, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 250 cc. ABS.

Chasis Nº 8ELB11AJAMB028039 – Motor Nº A11112621 – Dominio A168EBF – Color Rojo

Ganador:

LADISLADA Elsa Nievas, 10524975, Servando Bayo 8737, Santa Fe, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 250 cc. ABS.

Chasis Nº 8ELB11AJAMB030591 – Motor Nº A11112638 – Dominio A168EBG – Color Gris

Ganador:

MACHADO Graciela Beatriz, 25260188, Rivarola 7871, Rosario, Sta. Fe.

Nº 3 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 250 cc. ABS.

Chasis Nº 8ELB11AJAMB018277 – Motor Nº A01055849 – Dominio A168EBH – Color Gris

Ganador:

GIMENEZ Rocio, 36003930, Santa Fe 2061, San Jorge, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 250 cc. ABS.

Chasis Nº 8ELB11AJAMB038646 – Motor Nº A01046624 – Dominio A168EBI – Color Blanco

Ganador:

ZANUTTINI Dardo Fidel, 12181063, Newbery 376, Reconquista, Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 250 cc. ABS.

Chasis Nº 8ELB11AJAMB018322 – Motor Nº A01055877 – Dominio A168EBN – Color Blanco

Ganador:

VELAZQUEZ Fabián, 24175867, Calle 46 Nº1359 – Loteo Zorzon, Reconquista, Sta. Fe.

Sorteo Nº 3:

Primer Premio: 1 Automóvil TOYOTA YARIS XS 5 puertas, AA, ABS, Airbag, Nafta.

Chasis Nº 9BRKB9F30N8167498 – Motor Nº 2NR4568827 – Dominio AF213DZ – Color Rojo

Ganador:

GERSTNER Pio Agustín, 12368387, Mingura 656, S. Clara De B. Vista, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Moto BAJAJ ROUSER NS 200 cc.

Chasis Nº 8CVA36FZ6NA071695 – Motor Nº JLXCMF82894 – Dominio A172IRJ – Color Gris

Ganador:

ROMERO Héctor Lucas, 30407097, Gaminara 72, San Carlos Centro, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Moto BAJAJ ROUSER NS 200 cc.

Chasis Nº 8CVA36FZ6MA065152 – Motor Nº JLXCLG73430 – Dominio A172IRL – Color Blanco

Ganador:

GARCIA Isabel Magdalena, 45804589, Gral. Acha 2220, Quilmes Oeste, Bs. As.

Nº 3 – 1 Moto BAJAJ ROUSER NS 200 cc.

Chasis Nº 8CVA36FZ1MA060876 – Motor Nº JLXCMK09794 – Dominio A172IRM – Color Rojo

Ganador:

ROJAS Ramón Alcides, 20601811, Av. A. del Valle 9249, Santa Fe, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Moto BAJAJ ROUSER NS 200 cc.

Chasis Nº 8CVA36FZ2NA069670 – Motor Nº JLXCMF11954 – Dominio A172IRN – Color Gris

Ganador:

CARMONA Hugo Daniel, 13246977, Belgrano S/N, S. Rosa De Calchines, Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Moto BAJAJ ROUSER NS 200 cc.

Chasis Nº 8CVA36FZ5MA063649 – Motor Nº JLXCMK07970 – Dominio A172IRO – Color Amarillo

Ganador:

ROMERO Darío Ramón, 28961566, Solís 473, Lehmann, Sta. Fe.

Sorteo Nº 4:

Primer Premio: 1 SUV JEEP RENEGADE SPORT 1.8 L MT5, 4×2, AA, ABS, Airbag, Nafta.

Chasis Nº 988611457NK411706 – Motor Nº 3764136 – Dominio AF180LA – Color Negro

Ganador:

BRAC Juan Martín, 27209471, Pje. 46/48 Nº 2642, Reconquista, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Piraguon ECOPLAS VR 540 con motor Evinrude 15hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 2020-06/2021-259 – Motor Nº 81018425 – Dominio E/T – Color Rojo

Ganador:

COLMAN Mirta, 10245809, José Hernández 341, Bernardo de Irigoyen, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Piraguon ECOPLAS VR 540 con motor Evinrude 15hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 2020-06/2021-260 – Motor Nº 81018381 – Dominio E/T – Color Amarillo

Ganador:

CERESA Daniela María, 35655328, A. Storni 1915, Arroyito, Cba.

Nº 3 – 1 Piraguon ECOPLAS VR 540 con motor Evinrude 15hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 2020-06/2021-262 – Motor Nº 81018382 – Dominio E/T – Color Verde

Ganador:

MAROTTI Juan Ignacio, 37575709, Corrientes 292, Rafaela, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Piraguon ECOPLAS VR 540 con motor Evinrude 15hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 2020-06/2021-324 – Motor Nº 81018384 – Dominio E/T – Color Rojo

Ganador:

FRANCO Hugo Pedro José, 16196401, España 1066, San Francisco, Cba.

Nº 5 – 1 Piraguon ECOPLAS VR 540 con motor Evinrude 15hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 2020-06/2021-325 – Motor Nº 81018383 – Dominio E/T – Color Amarillo

Ganador:

LEONES Alejandra, 16398124, Amenabar 3765, Santa Fe, Sta. Fe.

Sorteo Nº 5:

Primer Premio: 1 Automóvil FIAT CRONOS PRECISION 1.8 MT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AP359A45NU171489 – Motor Nº 552732563813336 – Dominio AE963XC – Color Rojo Granate

Ganador:

TOZZA Griselda Beatriz, 14844499, J. V. Gonzalez 543, Sunchales, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Automóvil FIAT CRONOS ATTRACTIVE 1.3 MT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AP359A02NU171410 – Motor Nº 552820597968877 – Dominio AE963WW – Color Blanco

Banchisa

Ganador:

BENZO Derio Francisco, 24000580, Alma Maritano 3345, Rosario, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Automóvil FIAT CRONOS ATTRACTIVE 1.3 MT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AP359A02NU170713 – Motor Nº 552820597956785 – Dominio AE963XU – Color Negro

Vulcano

Ganador:

FERRERA Jorge Antonio Nazareno, 10561667, 9 de Julio 957, Rafaela, Sta. Fe.

Nº 3 – 1 Automóvil FIAT CRONOS ATTRACTIVE 1.3 MT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AP359A02NU176431 – Motor Nº 552820597979655 – Dominio AF022GE – Color Negro

Vulcano

Ganador:

GOMEZ Silvina Karina, 28897301, Manzana 110 Casa 11, Barranqueras, Chaco.

Nº 4 – 1 Automóvil FIAT CRONOS ATTRACTIVE 1.3 MT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AP359A02NU182301 – Motor Nº 552820598026598 – Dominio AF022HK – Color Negro

Vulcano

Ganador:

ACOSTA Víctor Hugo, 14402171, L. de la Torre 4461, Santa Fe, Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Automóvil FIAT CRONOS ATTRACTIVE 1.3 MT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AP359A02NU182306 – Motor Nº 552820598062203 – Dominio AF022HL – Color Negro

Vulcano

Ganador:

BURGATTE Brisa Daiana, 41109483, Aurelia 675, S. Clara De B. Vista, Sta. Fe.

Sorteo Nº 6:

Primer Premio: 1 Automóvil TOYOTA YARIS XLS PACK 1.5 CVT, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 9BRBB3F3XN8154092 – Motor Nº 2NR4549531 – Dominio AE963WV – Color Rojo

Ganador:

BRAVO Sandra Daniela, 28658570, Rivadavia 3385, Esperanza, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Moto HONDA CB TWISTER 250 cc.

Chasis Nº 8CHMC5000NP000218 – Motor Nº MC48E0N250198 – Dominio A157FNZ – Color Rojo

Ganador:

VERCESI Víctor Juan, 6438345, 25 de Mayo 2627, San Francisco, Cba.

Nº 2 – 1 Moto HONDA CB TWISTER 250 cc.

Chasis Nº 8CHMC5000NP001289 – Motor Nº MC48E0N251343 – Dominio A157VUA – Color Rojo

Ganador:

MARTÍNES Agueda Zulema, 12403341, Tucumán 475, Sta. Rosa Calamuchita, Cba.

Nº 3 – 1 Moto HONDA CB TWISTER 250 cc.

Chasis Nº 8CHMC5000NP000183 – Motor Nº MC48E0N250307 – Dominio A157VUH – Color Gris

Ganador:

QUIROGA Sergio Fabián, 21444154, Zona Rural, Brinkmann, Cba.

Nº 4 – 1 Moto HONDA CB TWISTER 250 cc.

Chasis Nº 8CHMC5000NP000769 – Motor Nº MC48E0N250452 – Dominio A157VUI – Color Gris

Ganador:

FIOROTTO María Antonia, 13673140, Segundo Gianello 337, Gualeguay, E. Rios.

Nº 5 – 1 Moto HONDA CB TWISTER 250 cc.

Chasis Nº 8CHMC5000NP000096 – Motor Nº MC48E0N250068 – Dominio A157VUL – Color Rojo

Ganador:

GARRIDO Hernán, 37124331, Pje. Rawson 9785, Santa Fe, Sta. Fe.

Sorteo Nº 7:

Primer Premio: 1 Pick Up FORD RANGER DC XL 2.5Lt Duratec iVCT MT5, 4×2, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8AFAR22P4NJ286154 – Motor Nº EV2SNJ286154 – Dominio AF180MN – Color Plata Metalizado

Ganador:

MANSILLA Bárbara Caterina, 38290273, J. Marengo 66, Suardi, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Moto BENELLI TOURING 502 cc.

Chasis Nº 8ELB13ANAMB043672 – Motor Nº A08936150 – Dominio A168EBO – Color Negro

Ganador:

SPOLETTO Carlos Alberto, 13884264, Sarmiento y 25 de mayo, Plaza Saguier, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Moto BENELLI TOURING 502 cc.

Chasis Nº 8ELB13ANAMB043649 – Motor Nº A08936165 – Dominio A168EBP – Color Negro

Ganador:

POLANCO Ricardo Julio, 36132567, Int. Horacio Martin 326, Valle Hermoso, Cba.

Nº 3 – 1 Moto BENELLI TOURING 502 cc.

Chasis Nº 8ELB13ANAMB055497 – Motor Nº A11537729 – Dominio A168EBW – Color Negro

Ganador:

NAVARRO Sergio Oscar, 24377913, Av. Pellegrini 1732, San Jorge, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 500 cc.

Chasis Nº 8ELB10ANAMB048694 – Motor Nº A11823176 – Dominio A168EBM – Color Gris

Ganador:

BERARDO Mario Oscar, 14605644, 7 de Marzo 2892, Santo Tome, Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Moto BENELLI LEONCINO 500 cc.

Chasis Nº 8ELB10ANAMB031699 – Motor Nº A08942271 – Dominio A168EBQ – Color Gris

Ganador:

TIEDENANN Germán Lucio, 25387776, Corrientes 3570, Santa Fe, Sta. Fe.

Sorteo Nº 8:

Primer Premio: 1 SUV TOYOTA COROLLA CROSS XLI CVT, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 9BRK4AAG5P0040396 – Motor Nº M20AAB40645 – Dominio AF213EG – Color Nebula Blue

Ganador:

VALIENTE Ilde, 2457450, Córdoba S/N, Colonia Prosperidad, Cba.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Mini Trackers ECOPLAS VR 49 con motor Honda 20 hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 09-03/2022-0906 – Motor Nº BEMJ-1549982 – Dominio E/T – Color Blanco

Ganador:

FERNANDEZ Dominga Angélica, 12302996, Volcán 160, Perico, Jujuy.

Nº 2 – 1 Mini Trackers ECOPLAS VR 49 con motor Honda 20 hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 09-03/2022-0907 – Motor Nº BEMJ-1113116 – Dominio E/T – Color Blanco

Ganador:

PERUSINI María Fabiana, 20403119, 9 de Julio 1770 7B., Santa Fe, Sta. Fe.

Nº 3 – 1 Mini Trackers ECOPLAS VR 49 con motor Honda 20 hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 09-03/2022-0908 – Motor Nº BEMJ-1113105 – Dominio E/T – Color Blanco

Ganador:

MACHIN Analia, 12213615, Sarmiento 873, Malabrigo, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Mini Trackers ECOPLAS VR 49 con motor Honda 20 hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 09-03/2022-0909 – Motor Nº BEMJ-1114135 – Dominio E/T – Color Blanco

Ganador:

BOURNISSENT María Celeste, 35463603, Pje. Público 8547, Santa Fe, Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Mini Trackers ECOPLAS VR 49 con motor Honda 20 hp, 4 tiempos.

Chasis Nº 09-03/2022-0910 – Motor Nº BEMJ-1114137 – Dominio E/T – Color Blanco

Ganador:

CENTURION Elda Amalia, 14302057, Laprida 125, Rafaela, Sta. Fe.

Sorteo Nº 9:

Premio: 1 Pick Up RENAULT ALASKAN DC CONFORT 2.3 16V Turbo dCi, MT6, 4×2, AA, ABS. Airbag,

Diesel.

Chasis Nº 8A1D23009NL062076 – Motor Nº YS3B266C056160 – Dominio AF180MU – Color Blanco Glaciar

Ganador:

BUSSO Oscar Alberto, 14528425, San Luis 158, Freyre, Cba.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Automóvil RENAULT LOGAN LIFE 1.6 MT 5, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8A14SRYE5NL154516 – Motor Nº H4MJ759Q102725 – Dominio AF422FC – Color Blanco

Glaciar

Ganador:

SCHWAB Fabio Enrique, 27891564, Urquiza 467, San Vicente, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Automóvil RENAULT LOGAN LIFE 1.6 MT 5, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8A14SRYE5PL271425 – Motor Nº H4MJ759Q130820 – Dominio AF443WN – Color Gris

Quartz

Ganador:

MATTEODA Martín Andres, 27006747, Ruta 18 – Km. 17,5, Sauce Montrull, E. Rios.

Nº 3 – 1 Automóvil RENAULT LOGAN LIFE 1.6 MT 5, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8A14SRYE5PL271433 – Motor Nº H4MJ759Q131068 – Dominio AF443WO – Color Gris

Quartz

Ganador:

VEGA María Rosa, 26423946, Zona Rural, San Guillermo, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Automóvil RENAULT LOGAN LIFE 1.6 MT 5, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8A14SRYE5PL271203 – Motor Nº H4MJ759Q130515 – Dominio AF470IF – Color Gris

Etoile

Ganador:

PINI Carlos Raúl, 12330703, San Martín 123, Emilia, Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Automóvil RENAULT LOGAN LIFE 1.6 MT 5, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8A14SRYE5PL271446 – Motor Nº H4MJ759Q117485 – Dominio AF470IG – Color Gris

Quartz

Ganador:

PACHECO Alexis, 43411679, Busconi Lote 5 Manzana B, Mi Granja, Cba.

Sorteo Nº 10:

Premio: 1 SUV JEEP RENEGADE SPORT 1.8 L MT5, 4×2, AA, ABS, Airbag, Nafta.

Chasis Nº 988611457NK410465 – Motor Nº 3755385 – Dominio AF180LB – Color Blanco

Ganador:

LAMY Nidia Nelvi, 16390668, Rivadavia 1118, Malabrigo, Sta. Fe.

Sorteo Nº 11:

Primer Premio: 1 Automóvil RENAULT LOGAN ZEN 1.6 MT 5, 4 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº 8A14SRYE5NL154508 – Motor Nº H4MJ759Q103295 – Dominio AF280NC – Color Gris Quartz

Más 1 Casilla Rodante THERMAL RODANTE DLR 4500 FULL, para 4 personas.

Ganador:

TOLOSA Ricardo Juan, 12257604, J. M. Estrada 402, Rafaela, Sta. Fe.

Segundos Premios:

Nº 1 – 1 Lancha TECNO 445 SS OPEN FULL con motor Yamaha 40 hp, 2 tiempos.

Casco Nº CC93-04-18 N°2562 – Motor Nº 66TK-1269673 – Dominio E/T – Color Rojo

Ganador:

FACCIOLI Evangelina, 41976223, Tucumán 996, Malabrigo, Sta. Fe.

Nº 2 – 1 Lancha TECNO 445 SS OPEN FULL con motor Yamaha 40 hp, 2 tiempos.

Casco Nº CC93-04-18 N°2563 – Motor Nº 66TK-1269672 – Dominio E/T – Color Amarillo

Ganador:

GIORGIS Luciano Patricio, 33552040, Chacabuco 1352, San Cristobal, Sta. Fe.

Nº 3 – 1 Lancha TECNO 445 SS OPEN FULL con motor Yamaha 40 hp, 2 tiempos.

Casco Nº CC93-04-18 N°2564 – Motor Nº 66TK-1270471 – Dominio E/T – Color Rojo

Ganador:

NEGRI Alejandro Martín, 34033166, Chacabuco 1246, Las Rosas, Sta. Fe.

Nº 4 – 1 Lancha TECNO 445 SS OPEN FULL con motor Yamaha 40 hp, 2 tiempos.

Casco Nº CC93-04-18 N°2568 – Motor Nº 66TK-1268695 – Dominio E/T – Color Verde

Ganador:

SCHNEIDER Susana Noemí, 11100372 y CALVO Ricardo, 7635766, Mitre 1628, Esperanza,

Sta. Fe.

Nº 5 – 1 Lancha TECNO 445 SS OPEN FULL con motor Yamaha 40 hp, 2 tiempos.

Casco Nº CC93-04-18 N°2569 – Motor Nº 66TK-12779888 – Dominio E/T – Color Rojo

Ganador:

ALBERTO Osvaldo José, 5408997, Dr. Jacinto D’Alfonso 738, San Martín de las Escobas, Sta. Fe.

Sorteo Nº 12:

Premio: 1 SUV JEEP RENEGADE SPORT 1.8 L MT5, 4×2, AA, ABS, Airbag, Nafta.

Chasis Nº 988611457NK411675 – Motor Nº 3763494 – Dominio AF180LC – Color Plateado

Ganador:

MORERO Juan Francisco, 31273362, Llambi Campbell 1968, Tostado, Sta. Fe.

Sorteo Nº 13:

Premio: 1 Automóvil MINI COOPER PEPPER, 7 Vel. Trans. Automática, 5 puertas, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº WMWXU7109M2M89497 – Motor Nº F807K404B38A15A – Dominio AE963WP – Color Starlight

Blue Metallic

Ganador:

ALTAMIRANO Marisa Andrea, 28239186, Gutemberg 531, San Lorenzo, Sta. Fe.

Sorteo Nº 14:

Premio: 1 Pick Up RENAULT ALASKAN DC CONFORT 2.3 16V Turbo dCi, MT6, 4×2, AA, ABS. Airbag,

Diesel.

Chasis Nº 8A1D23002NL062078 – Motor Nº YS3B266C055998 – Dominio AF180MV – Color Blanco Glaciar

Más 1 Casilla Rural TOMI JR100, para 2 personas.

Ganador:

RUATA Alejandro Matías, 32252086, Angel Marini 313, Rafaela, Sta. Fe.

Sorteo Nº 15:

Premio: 1 SUV FORD TERRITORY SEL, 8 Vel. Trans. Automática CVT, 4×2, AA, ABS. Airbag, Nafta.

Chasis Nº LJXCU2BB4NTF10843 – Motor Nº MCG091711 – Dominio AF180MM – Color Blanco Perlado

Ganador:

VISCONTI Jorge Luis, 12219614, 25 de mayo 2709 4to. A, San Francisco, Cba.

Sorteo Nº 16:

Premio: 1 Cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba.) de un dormitorio, cocina comedor, baño y

cochera, Complejo Brown San Vicente VII, lote 13, manzana 101, del loteo Los Ciruelos, Ruta Pcial. N°228,

B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Ganador:

HILBE Oscar Ricardo, 12836671, Chacabuco 28, Colonia Aldao, Sta. Fe.

Sorteo Extra Noche Final:

1 Moto MOTOMEL C110 cc DLX.

Chasis Nº 8ELM12110NB006606 – Motor Nº N006606 – Dominio A168BPX – Color Azul

Ganador:

CARIOLICHI Luis, 14666985, Zona Rural, Obispo Trejo, Cba.

1 Moto MOTOMEL B110 cc.

Chasis Nº 8ELM15110NB004901 – Motor Nº N004901 – Dominio A168BPY – Color Azul Marino

Ganador:

QUARANTA Jesica Mariel, 36738146, Dorrego 1291, Gálvez, Sta. Fe.

1 Moto MOTOMEL B110 cc.

Chasis Nº 8ELM15110NB008611 – Motor Nº N008611 – Dominio A168BPZ – Color Rojo

Ganador:

TOMMEI Cristian Martin, 24678673 y TOMMEI Ezequiel, 28255688, Aires del Llano – Calle 177,

Santo Tome, Sta. Fe.

1 Moto MOTOMEL C110 cc DLX.

Chasis Nº 8ELM12110NB007087 – Motor Nº N007087 – Dominio A168DYA – Color Blanco

Ganador:

LOPEZ Bruno Ariel, 42530056, Corrientes S/N, Lucio V. López, Sta. Fe.

1 Moto MOTOMEL B110 cc.

Chasis Nº 8ELM15110NB009191 – Motor Nº N009191 – Dominio A168DYH – Color Azul Marino

Ganador:

FARIAS Graciela Susana, 18553887, Zona Urbana, LA Rubia, Sta. Fe