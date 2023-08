Viajes de egresados: las tres cosas que hay que saber antes de contratar una empresa

El viaje de egresados es momento soñado por muchos estudiantes que desean celebrar haber llegado al final de un camino. En tanto, para los padres, es un mundo de preocupaciones en el que esperan que la empresa de turismo cumpla con el contrato firmado.Jorge Henn, defensor del Pueblo de Santa Fe, en dialogo con medios santafesinos aseguró que hay tres cuestiones claves que hay que tener en cuenta antes de contratar el servicio. Y explicó: “hay algunas cuestiones que me parece importante poner arriba de la mesa. La primera es que la publicidad no puede ser engañosa. Hay de todo tipo y te prometen muchas cosas. Esto está relacionado con el acceso a la información. Es un derecho constitucional que te informen claramente cuál es el servicio que te van a brindar”.Además, Henn agregó, “otra cuestión fundamental es que los contratos siempre tienen que ser claros. Es importante saber que se tienen que hacer por escrito y tienen que detallar de manera clara cuál es el servicio que van a brindar”.

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se conocen luego de que un grupo de padres santafesinos reclamara por las reiteradas reprogramaciones del viaje de egresados de sus hijos a Bariloche.Henn indicó que “es un clásico esto del incumplimiento de lo acordado. Sin embargo, esta situación ha recrudecido y, hay varias empresas —una en particular— que aparecen en la centralidad de reclamos que hemos recibido tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. No cumplen con lo acordado en los vuelos o cambian el traslado aéreo por terrestre. Algunas no cumplen con los paquetes por los que se pagaron. Son viajes muy importantes y hay que tomar ciertos recaudos”.

El defensor del pueblo de Santa Fe concluyó “las empresas no pueden hacer lo que quieran. Mi recomendación es que cuando viajan, las personas disfruten del viaje, pero después no se olviden de denunciar la situación en la Defensoría del Pueblo o en Comercio Interior —autoridad de aplicación de la ley de defensa al consumidor— porque estas cosas no pueden pasar de ninguna manera”.