VINILO: A NIGHT AT THE OPERA

César Oitana presenta en Disco es Cultura de Patas Arriba, una gran obra: A Night at the Opera (Una noche en la Ópera).



El cuarto álbum de estudio de la banda británica de rock Queen, publicado originalmente en 1975. Fue, en el tiempo de su lanzamiento, la producción más cara realizada. Un éxito comercial, el álbum es considerado una de las maravillas musicales por grandes canciones como Bohemian Rhapsody o Love of My Life.

El álbum toma el nombre de la película Una noche en la ópera de los hermanos Marx, que la banda vio una noche en el complejo de estudios durante la grabación.

Escuchalo y disfrutá!



DISCO ES CULTURA.