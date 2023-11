ACBOS: clasificados y cruces de cuartos de finales

Entre los días martes y miércoles se disputó la última fecha del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino en primera división. Atlético María Juana con la victoria frente Atlético Sastre se aseguró el dos en las posiciones y finales y la localía para la definición.

El martes, se jugó el grueso de la fecha que dejó la victoria de Santa Paula sobre Centenario por 121 a 56, la de Atlético San Jorge ante San Martín de Carlos Pellegrini por 86 a 71. Brown de San Vicente cayó ante Juventud Unida de Cañada Rosquín por 81 a 92 y el triunfo de Americano ante Ceci de Gálvez por 65 a 63.

Solo restaba el juego de Atlético Sastre versus Atlético María Juana el miércoles por la noche, reeditando un viejo clásico del básquetbol regional que quedó en manos del “Chupa” por 69 a 57.

Con la última jornada desarrollada en forma íntegra, así quedaron las posiciones finales:

1 – SANTA PAULA (Gálvez)

2 – ATLÉTICO MARÍA JUANA

3 – ATLÉTICO SAN JORGE

4 – TREBOLENSE

5 – ATLÉTICO SASTRE

6 – AMERICANO (Carlos Pellegrini)

7 – CECI BBC (Gálvez)

8 – SAN MARTÍN (Carlos Pellegrini)

9 – JUVENTUD UNIDA RC (Cañada Rosquin)

10 – BROWN (San Vicente)

11 CENTENARIO BBC (Gálvez)-Eliminado

La Reclasificación la juegan Ceci BBC (7) vs C.A.Brown (10) y San Martín M.S.yB. (8) vs Juventud Unida RC (9).

Cabe destacar que Atlético María Juana al finalizar 2º en la competencia enfrentará el miércoles 22 de noviembre a Ceci de Gálvez o Brown de San Vicente. En tanto que Santa Paula espera por el ganador de San Martín y Juventud Unida.

Los otros cruces de cuartos de final serán entre Atlético San Jorge vs Americano y Trebolense vs At. Sastre.