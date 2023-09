Atlético cayó ante La Emilia en la 9° fecha de la fase regular del Torneo de AVOS

Se jugó la 9ª fecha del torneo Organizado por la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino y a falta de una fecha para la finalización de la fase regular está casi todo definido para los play off.

Atlético María Juana cayó en su visita a la ciudad de San Jorge ante La Emilia por 3 sets a 0 con parciales de 24-26/19-25 y 19-25. Por su parte, uno de los que marca el andar del certamen, Atlético Belgrano venció a General San Martín 3 a 0 (25-20/25-19 y 25-19).

Con estos resultados, Atlético Sastre marca el liderazgo del certamen con 20 puntos, seguido por At. Belgrano con 17, La Emilia 9, At. María Juana 8 y cierra General San Martín con 1 punto

La próxima fecha ser la 10ª y At. María Juana recibirá a At. Sastre, General San Martín a La Emilia quedando libre At. Belgrano.