Atlético María Juana enfrenta a San Martín en busca de un lugar en cuartos de final

Se jugó la última fecha del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino, Atlético María Juana cayó ante Juventud Unida de Cañada Rosquín por 79 a 84, resultado que lo ubica en la reclasificación en busca de un lugar en cuartos de final.

La novena y última fecha se disputó en forma completa y ya definió los seis clasificados a cuartos y solo restan conocer a los otros dos que saldrán de una reclasificación. Esta última jornada dejó la victoria de Santa Paula de Gálvez por 100 a 74 sobre su clásico rival Ceci, Trebolense se impuso a Americano de Carlos Pellegrini por 87 a 50, Brown perdió frente Atlético San Jorge 48 a 75, Atlético Sastre derrotó en condición de visitante a San Martín de Carlos Pellegrini por 76 a 68 y Atlético María Juana cayó frente a Juventud Unida por 79 a 84.

Con estos resultados quedaron definidos seis (6) clasificados a los playoff del Torneo Clausura y el próximo Martes 24 de septiembre se jugará la Reclasificación para conocer los otros dos equipos que jugaran los cuartos. Los clasificados: 1 Santa Paula, 2 Trebolense, 3 At. Sastre, 4 Juventud Unida, 5 At. San Jorge y 6 Americano; el 7 y 8 saldrán de los cruces a un solo partido entre San Martín M. S. y B. vs C. A. María Juana y C. A. Brown vs Ceci BBC.

Los cruces de cuartos serán:

Santa Paula vs. Ganador San Martín vs At. María Juana

Trebolense vs Ganador Brown vs Ceci BBC

At. Sastre vs Americano

Juventud Unida vs At. San Jorge.