Atlético María Juana y Talleres campeones en dos categorías en divisiones inferiores

El fin de semana se jugó la última fecha de los torneos absolutos zona 1 y 2 de la Primera B Sur que dejó a Atlético María Juana se consagró en 9na y 7ma en su zona y Talleres gritó campeón en la 9na categoría de la zona 2. Además, quedaron conformados los cruces de semifinales, la “T” va con Atlético Esmeralda y el “chupa” con Brown de San Vicente.



En el marco de la séptima fecha de divisiones inferiores de Primera B Zona Sur, Talleres recibió en su estadio a La Hidráulica de Frontera a la que goleó en 9na 6 a 0 para alzarse con el título, en 8va cayó 3 a 0 y el campeón fue el equipo de Frontera. En 6ta igualó sin goles y La Hidráulica se quedó con el uno del grupo; mientra que en 7ma perdió por 3 a 0.



Por su parte, Atlético María Juana visitó a Defensores de Frontera donde se adjudicó el título en 9na y 7ma tras las victorias por 2 a 0 y 1 a 0, respectivamente; mientras que en 8va cayó 3 a 0 y en 6ta empató 1 a 1.

Cabe destacar, que al cierre de la jornada se conformaron los cruces de semifinales: Talleres por el Absoluto C se enfrentará a Atlético Esmeralda y Atlético María Juana por el Absoluto A se mide con Brown de San Vicente.

Compartimos todos los resultados registrados el fin de semana:

9na división Zona SUR – 1

Def. Frontera 0 vs 2 Atl. María Juana (Campeón)

Sp. Santa Clara 1 vs 0 San Martín de Angélica (No presenta)

Dep. Josefina 1 vs 2 Boch. Bochazo

Zona SUR – 2

Talleres (Campeón) 6 vs 0 La Hidráulica

Florida 2 vs 1 Sp. Libertad

Brown 1 vs 0 La Trucha FC (No presenta)

Zona SUR – INTERZONAL

Zenón Pereyra FC 1 vs 0 Atl. Esmeralda (No presenta)



8va división Zona SUR – 1

Def. Frontera 3 vs 0 Atl. María Juana

Sp. Santa Clara (Campeón) 4 vs 0 San Martín de Angélica

Dep. Josefina 0 vs 0 Boch. Bochazo

Zona SUR – 2

Talleres 0 vs 3 La Hidráulica (Campeón)

Florida 2 vs 1 Sp. Libertad

Brown 9 vs 0 La Trucha FC

Zona SUR – INTERZONAL

Zenón Pereyra FC 1 vs 0 Atl. Esmeralda



7ma división Zona SUR – 1

Def. Frontera 0 vs 1 Atl. María Juana (Campeón)

Sp. Santa Clara 4 vs 2 San Martín de Angélica

Dep. Josefina 1 vs 0 Boch. Bochazo

Zona SUR – 2

Talleres 0 vs 3 La Hidráulica

Florida (Campeón) 1 vs 0 Sp. Libertad (No presenta)

Brown 2 vs 1 La Trucha FC

Zona SUR – INTERZONAL

Zenón Pereyra FC 0 vs 0 Atl. Esmeralda



6ta división Zona SUR – 1

Def. Frontera 1 vs 1 Atl. María Juana

Sp. Santa Clara 4 vs 0 San Martín de Angélica

Dep. Josefina (Campeón) 2 vs 1 Boch. Bochazo

Zona SUR – 2

Talleres 0 vs 0 La Hidráulica (Campeón)

Florida 0 vs 0 Sp. Libertad

Brown 5 vs 1 La Trucha FC

Zona SUR – INTERZONAL

Zenón Pereyra FC 1 vs 3 Atl. Esmeralda