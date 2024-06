Futbol Inferiores: Atlético María Juana campeón en séptima división

El jueves por la tarde-noche se comenzó a jugar la última fecha del Torneo Apertura de divisiones inferiores de Primera B Zona Sur. Atlético María Juana se coronó en 7ma categoría.

En el marco de la novena fecha del Apertura, Atlético María Juana visitó a Bochófilo Bochazo de San Vicente obteniendo el título en 7ª división tras vencerlo por 2 a 0 con goles de Ignacio Cornalis y Santiago Junco.

En tanto que en 9ª categoría fue victoria por 1 a 0, en 8ª derrota 2 a 1 y en 6ª igualó 1 a 1. De esta manera, el “auriazul” cierra la primera mitad de año con un gran desempeño.

Cabe destacar que la Primera B Zona Sur ya tiene todos sus campeones en cada una de las categorías: en 9ª y 6ª Florida de Plaza Clucellas, en 8ª Brown de San Vicente y en 7ª Atlético María Juana.

La última fecha se completará con estos cruces: Juv. Unida vs Sp. Libertad, San Martín vs Dep. Susana, Talleres vs Brown. Libre: Florida